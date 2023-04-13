مياه الأمطار تغرق شوارع المهدية بالرياض

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وثقت مقطع فيديو متداول، تجمعيات لمياه الأمطار تغرق شوارع حي المهدية في منطقة الرياض، خلال الساعات الماضية.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، سيولاً وتجمعات للمياه في حي المهدية بالرياض، بعد الحالة المطرية الغزيرة التي شهدتها الرياض خلال الساعات الماضية.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والشرقية, في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.