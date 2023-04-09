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كتاب جديد يكشف الخلافات الأولية بين هاري ووالده

ميجان محرومة من رواتب العائلة المالكة بأمر تشارلز

الأحد ٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٠ مساءً
ميجان محرومة من رواتب العائلة المالكة بأمر تشارلز
المواطن - فريق التحرير

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كشف كتاب جديد للمراسل الملكي روبرت جوبسون يحمل اسم “ملكنا” عن خفايا جديدة في أزمة العائلة المالكة مع الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل.

حرمان ميجان من الراتب

وأزاحت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية الستار عن بعض التفاصيل المثيرة في الكتاب، وتحدثت عن غضب الأمير هاري بعد أن رفض الملك تشارلز وضع ميجان ماركل على كشوف رواتب العائلة المالكة.

وأبلغ تشارلز الثالث ابنه الأمير هاري، في عام 2016، عن استبعاد ميجان من الرواتب بعد لحظات فقط من كشفه عن تخطيطه للزواج من الممثلة الأمريكية.

مواجهة الأب والابن

وبعد ضربة أولية وجهها الأب لابنه بعدم تهنئته باختياره لميجان كزوجة مستقبلية فاجأه بلكمة ثانية بقوله إنه لا يستطيع دفع رواتب لماركل كعضو جديد في العائلة المالكة.

واستندت تبريرات الملك تشارلز إلى تحمله نفقات زوجته كاميلا وعائلة شقيقه الأمير ويليام المتزايدة، وفقًا لما ذكره “جوبسون” في مقتطف من كتابه.

وألف المراسل الملكي روبرت جوبسون كتابين عن الأميرة ديانا إلى جانب حارسها الشخصي السابق كين وارف.

قنبلة ملكية

أثار حديث الملك غضب هاري، ما أدى لانفجار قنبلة ملكية، ضمن سلسلة تفجيرات أحدثتها الخلافات الأولية بين الأب والابن.

وحمل كتاب “ملكنا”، المزيد من الصدمات بشأن العائلة المالكة ومنها أن الملك تشارلز الثالث توقف عن تلقي مكالمات هاري بعد أن سبه ابنه وطلب مرارًا الأموال.

مشاجرة بين كيت وميجان

وكتب جوبسون: “عندما سألت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، حينها، ولي العهد الأمير تشارلز لماذا لم يدفع لزوجة ابنه هاري، أخبرها أنه ليس بنكًا”.

وافترض المراسل الملكي أن جميع الحوادث التي أثارها هاري وميجان في العلن، مثل المشاجرة بين كيت ميدلتون وماركل في الفترة التي سبقت حفل زفافها تضخمت لديهما في ظل الرفض الأول من تشارلز لقبول ميغان بصفتها شخصية ملكية.

زوبعة في فنجان

كان لدى هاري فكرة قوية بأن ويليام لم يوافق على ميجان واعتبر علاقتهما الرومانسية زوبعة في فنجان وستنتهي، كما يزعم الكتاب.

فمنذ اجتماعهما الأول، شعرت ميغان أن كيت كانت تعاملها بجفاء، مما شكل علاقة غير مريحة استمرت طوال سنواتهما.

استياء الملكة

وأصبحت الملكة إليزابيث مستاءة من سلوك الزوجين، خاصة بعد مقابلة عام 2021 مع أوبرا وينفري التي انتقدا فيها بشدة النظام الملكي واتهموا الأسرة بعدم قبول ميجان بدافع العنصرية.

حينها وصفت الملكة الراحلة سلوك عائلة ساسكس بأنه “مجنون تمامًا”، وفقًا لما كتبه جوبسون، حيث اعتقد لاحقًا أن حب هاري لزوجته استهلك كثيرًا لدرجة أن أفسد نشاطه الملكي.

 

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