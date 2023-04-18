ميزات جديدة تضع إنستجرام في منافسة مع تيك توك

كشف القائمون على شبكة إنستجرام للتواصل الاجتماعي أن تطبيقات شبكتهم ستحصل على ميزات جديدة ستنال إعجاب العديد من المستخدمين.

ميزات جديدة

ووفقًا للمعلومات المتوفرة فإن خدمة Reels في إنستجرام حصلت على العديد من الميزات الجديدة ستكون مهمة لصناع المحتوى، وستزيد منافسة “إنستجرام” مع TikTok.

ومن أبرز الميزات الجديدة التي ستتاح لصناع المحتوي في إنستجرام هي ميزة “تحديد الاتجاهات في Reels” التي ستمكنهم من تحديد الموسيقى والرسوميات ومقاطع الفيديو الأكثر رواجًا، لصنع محتوى شبيه يثير اهتمام المستخدمين.

أدوات إضافية

وطوّر المبرمجون في إنستجرام أيضًا “محرر Reels” الأمر الذي سيزيد من دقة عرض العناصر البصرية في الفيديوهات القصيرة التي ينشئها صناع المحتوى.

وأدخلت إلى خدمات Reels أيضًا أدوات إضافية تساعد صناع المحتوى على معرفة الوقت الإجمالي وعدد المشاهدات التي حققتها المقاطع التي نشروها.

وسيحصل صناع المحتوى عبر Reels أيضًا على ميزات تخطرهم بانضمام متابعين جدد إلى قنواتهم عبر شبكة إنستجرام، إذ يتم اختبار هذه الميزات في عدة بلدان حاليًّا مثل كندا وأستراليا وفرنسا ونيوزلندا وبريطانيا.

وأشار القائمون على شبكة إنستجرام إلى أن الميزات المذكورة وعددًا من الميزات الأخرى الجديدة ستبدأ بالظهور للمستخدمين في العديد من بلدان العالم.