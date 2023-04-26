تغريدة مثيرة عن احتمالية عودة رودي جارسيا لتدريب النصر حظر تيليجرام في البرازيل بعد تقديمها بيانات منقوصة للشرطة الجوازات تنهي إجراءات المواطنين ورعايا الدول القادمين من السودان ميزة استعادة الذكريات في سناب شات لا تنشر الصور بايدن: أي هجوم نووي كوري ثمنه نهاية نظام كيم جونغ التعادل يحسم الشوط الأول بين وست هام وليفربول الدراسة عن بعد في مدارس عسير غدًا اللواء عسيري: اللقطات الإنسانية خلال عمليات الإجلاء عفوية ونابعة من أخلاقنا هدفان يُهديان التقدم لـ مانشستر سيتي ضد آرسنال توقعات بضعف تأثير الحالة الماطرة غدًا
أكد الخبير التقني وعضو الإعلام الرقمي بغرفة الرياض عبدالله السبيعي أن ميزة استعادة الذكريات في سناب شات لا تنشر الصور لكل الأشخاص.
ميزة ( استعادة الذكريات في سناب شات ) 🔳 غير صحيح ان الخاصية تنشر الصور ❌ pic.twitter.com/51LJmLS1FD
— عبدالله السبيعي (@Abdullah_iApp) April 26, 2023
وقال عبدالله السبيعي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر: إن ادعاء أحد الأشخاص بأن ميزة استعادة الذكريات في سناب شات، تنشر الصور لكل الأشخاص أمر غير صحيح.
وأرفق عضو الإعلام الرقمي بغرفة الرياض، فيديو توضيحيًّا به شرح مبسط لآليات عمل هذه الميزة.