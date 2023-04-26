أكد الخبير التقني وعضو الإعلام الرقمي بغرفة الرياض عبدالله السبيعي أن ميزة استعادة الذكريات في سناب شات لا تنشر الصور لكل الأشخاص.

ميزة ( استعادة الذكريات في سناب شات ) 🔳 غير صحيح ان الخاصية تنشر الصور ❌ pic.twitter.com/51LJmLS1FD — عبدالله السبيعي (@Abdullah_iApp) April 26, 2023

ميزة استعادة الذكريات

وقال عبدالله السبيعي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر: إن ادعاء أحد الأشخاص بأن ميزة استعادة الذكريات في سناب شات، تنشر الصور لكل الأشخاص أمر غير صحيح.

وأرفق عضو الإعلام الرقمي بغرفة الرياض، فيديو توضيحيًّا به شرح مبسط لآليات عمل هذه الميزة.