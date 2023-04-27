ميزة جديدة في تيك توك

تعمل خدمة مقاطع الفيديو القصيرة (تيك توك) TikTok على اختبار ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بإنشاء صور رمزية للملفات الشخصية عن طريق تقنية الذكاء الاصطناعي.

TikTok will then let you download 1, several, or all of the AI avatars pic.twitter.com/ajxps9Oopt — Matt Navarra (@MattNavarra) April 25, 2023

وكان استشاري وسائل التواصل الاجتماعي Matt Navarra أول من رصد الميزة ونشر عنها عبر موقع تويتر مع لقطات للشاشة ومقاطع فيديو توضح آلية عملها.

تفاصيل الميزة

وتنشئ الميزة صورًا للرأس تشبه إلى حد كبير الصور المألوفة التي ينشئها تطبيق Lensa AI من شركة Prisma Labs.

وعلى غرار تطبيق (لينزا أي آي)، فإن الميزة الجديدة تطلب من المستخدم تقديم 3 إلى 10 صور ثم اختيار من 2 إلى 5 أنماط مختلفة للصور بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وسيتم بعد ذلك إنشاء ما يصل إلى 30 صورة رمزية منفصلة في بضع دقائق. يمكنك بعد ذلك تنزيل صورة واحدة، أو عدة صور لاستخدامها كصورة للملف الشخصي أو في القصص.