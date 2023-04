ميزة جديدة في تيك توك

تعمل خدمة مقاطع الفيديو القصيرة (تيك توك) TikTok على اختبار ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بإنشاء صور رمزية للملفات الشخصية عن طريق تقنية الذكاء الاصطناعي.

TikTok will then let you download 1, several, or all of the AI avatars pic.twitter.com/ajxps9Oopt

— Matt Navarra (@MattNavarra) April 25, 2023