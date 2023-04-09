ميسي يكسر رقم رونالدو بعد هدفه في نيس

نجح اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي في كسر رقم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حيث أصبح الأول الأكثر تسجيلًا للأهداف مع الأندية الأوروبية في تاريخ كرة القدم.

وسجل النجم الأرجنتيني هدفًا في مباراة باريس سان جيرمان ونيس ليصل رصيده من الأهداف إلى 702 هدف خلال 841 مباراة، بينما سجل رونالدو 701 هدف في 949 مباراة.

مصير ميسي

وكانت تقارير إعلامية كشفت أن النجم الأرجنتيني لم يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان، حيث لم يجدد اللاعب بعد عقده مع النادي الباريسي.

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وارتبط اسمه بالعودة إلى برشلونة، بالإضافة إلى وجود اهتمام الهلال وأندية أمريكية بضمه، خاصة أن التعاقد معه سيكون في صفقة انتقال حر.

علاقة متدهورة

وتدهورت العلاقة بين ميسي وجماهير باريس سان جيرمان، التي اعتادت مؤخرًا على إطلاق صافرات الاستهجان ضده، ما يصعب مهمة النادي في التفاوض معه والتوصل إلى اتفاق بشأن بند تمديد العقد.

جدير بالذكر أن النجم الأرجنتيني كان قاد منتخب بلاده للفوز بلقب كأس العالم 2022 في قطر للمرة الثالثة في تاريخ الكرة الأرجنتينية.

يذكر أن تقارير قالت في وقت سابق إن الهلال فكّر في تقديم عرض خيالي للنجم الأرجنتيني براتب سنوي قدره 400 مليون دولار في الموسم الواحد.