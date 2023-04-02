ميلان يتفوق على نابولي بثنائية في الشوط الأول

حسم الفريق الكروي الأول بنادي ميلان، الشوط الأول من مباراة نابولي بالتقدم بهدفين دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي.

متعة ميلان وسحر براهيم دياز شاهد واستمتع.. هدف ثانٍ رائع للروسونيري#نابولي_ميلان #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/wr602bL2lE — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 2, 2023

ميلان يترجم سيطرته لهدفين

وافتتح البرتغالي رفائيل لياو التهديف للروسونيري في الدقيقة الـ17 بعد تمريرة متقنة من اللاعب الإسباني إبراهيم دياز.

وعاد إبراهيم دياز ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ25 بمهارة فردية مميزة، لينتهي النصف الأول من المباراة بتفوق الروسونيري بهدفين دون رد.

وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب “دييغو أرماندو مارادونا” معقل نادي نابولي.