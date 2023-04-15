ميلان يسقط بفخ التعادل أمام بولونيا

سقط الفريق الكروي الأول بنادي ميلان في فخ التعادل الإيجابي أمام مضيفه بولونيا بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري الإيطالي.

بعد 32 ثانية فقط..

بولونيا يسجل أول أهدافه في مرمى ميلان عن طريق سانسوني#بولونيا_ميلان#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/5yM9joo06s — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 15, 2023

وافتتح اللاعب نيكولا سانسوني الهدف الأول لفريق بولونيا في الثانية الـ32 من بداية المباراة، ثم نجح اللاعب توماسو بوبيجا في الدقيقة الـ40 في إحراز هدف التعادل للروسونيري من تصويبة قوية.

ميلان رابع الترتيب

وفي الشوط الثاني، استمرت النتيجة على حالها ليصبح رصيد الروسونيري 53 نقطة في المركز الرابع، بينما أصبح رصيد بولونيا 44 نقطة في المركز الثامن.

وتُقام اليوم مباراتا ” نابولي ضد هيلاس فيرونا” و “إنتر ميلان ضد مونزا” في الجولة الـ30 من الدوري الإيطالي.

الميلان يعود

تسديدة قوية من بوبيجا تسكن شباك بولونيا بالدقيقة 40#بولونيا_ميلان#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/uIi01WsR0Q — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 15, 2023

ويستعد الروسونيري لمواجهة نابولي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مساء الثلاثاء المقبل.