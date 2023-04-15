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في الجولة الـ30 من الدوري الإيطالي

ميلان يسقط بفخ التعادل أمام بولونيا

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٥ مساءً
ميلان يسقط بفخ التعادل أمام بولونيا
المواطن - فريق التحرير

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سقط الفريق الكروي الأول بنادي ميلان في فخ التعادل الإيجابي أمام مضيفه بولونيا بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري الإيطالي.

وافتتح اللاعب نيكولا سانسوني الهدف الأول لفريق بولونيا في الثانية الـ32 من بداية المباراة، ثم نجح اللاعب توماسو بوبيجا في الدقيقة الـ40 في إحراز هدف التعادل للروسونيري من تصويبة قوية.

ميلان رابع الترتيب

وفي الشوط الثاني، استمرت النتيجة على حالها ليصبح رصيد الروسونيري 53 نقطة في المركز الرابع، بينما أصبح رصيد بولونيا 44 نقطة في المركز الثامن.

ميلان ضد بولونيا 1

وتُقام اليوم مباراتا ” نابولي ضد هيلاس فيرونا” و “إنتر ميلان ضد مونزا” في الجولة الـ30 من الدوري الإيطالي.

ويستعد الروسونيري لمواجهة نابولي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مساء الثلاثاء المقبل.

ميلان ضد بولونيا 2

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