ميلان يسقط بفخ التعادل السلبي أمام إمبولي

سقط الفريق الكروي الأول بنادي ميلان في فخ التعادل السلبي أمام نادي إمبولي مساء الجمعة، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

ولم يشهد الشوط الأول أي خطوة من الفريقين، لينتهي بالتعادل السلبي.

ميلان يتعادل سلبًا

وفي الشوط الثاني، لم يتغير الحال هجوميًّا بالنسبة للفريقين، رغم وجود أفضلية من قبل الروسونيري قليلًا حيث سجل الفرنسي أوليفيه جيرو هدفًا للروسونيري، ولكن تم إلغاؤه لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وأصبح رصيد الروسونيري بعد التعادل 52 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما أصبح رصيد نادي إمبولي 32 نقطة في المركز الـ14 في ترتيب الدوري الإيطالي.