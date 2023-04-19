ميلان يصعد لـ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد غياب 16 عامًا وظائف شاغرة بمركز أرامكو الطبي فعاليات موسم رمضان تبرز عادات المجتمع السعودي المميزة الحُلِي والمشغولات الذهبية هدايا جاذبة في عيد الفطر ظهور سلالة جديدة أكثر عدوى من كورونا بروسيا وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى الفنار ظهور الجن خلال تحليل الطقس لمقلد الزعاق بـ ستوديو 23 حزن طفل نصراوي بعد إهدار رونالدو فرصة هدف أمام الهلال توقفوا عن استخدام منتجات التجميل حال ظهور أعراض جانبية وظائف إدارية شاغرة بفروع الخطوط السعودية
صعد الفريق الكروي الأول بنادي ميلان الإيطالي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تعادله مع مواطنه نابولي بهدف لكل فريق في إياب ربع نهائي البطولة، علمًا بأن الروسونيري فاز في مواجهة الذهاب بهدف دون رد.
وأخيراً جيرو يسجل#دوري_أبطال_أوروبا #نابولي_ميلان pic.twitter.com/wJkIJq9mup
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 18, 2023
وفي الشوط الأول أهدر الفرنسي أوليفيه جيرو ركلة جزاء للروسونيري في الدقيقة الـ21، ثم عاد اللاعب ذاته وسجل هدف التقدم للروسونيري في الدقيقة الـ44 بعد تمريرة متقنة من اللاعب البرتغالي رفائيل لياو.
وفي الشوط الثاني، حاول نادي نابولي العودة في المباراة، حيث أهدر اللاعب الجورجي خفيتشيا كفاراتسيخليا ركلة جزاء لفريق الجنوب الإيطالي في الدقيقة الـ82.
ولم ييأس نابولي ونجح في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب النيجيري فيكتور أوسيمين من ضربة رأسية في الدقيقة الـ90، لكن التعادل لم يكن كافيًا ليصعد الروسونيري لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2007.
وسيواجه الروسونيري المتأهل من مباراة بنفيكا البرتغالي ضد نادي إنتر ميلان الإيطالي في دور نصف النهائي.