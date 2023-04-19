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على حساب مواطنه نابولي الإيطالي

ميلان يصعد لـ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد غياب 16 عامًا

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٧ صباحاً
ميلان يصعد لـ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد غياب 16 عامًا
المواطن - فريق التحرير

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صعد الفريق الكروي الأول بنادي ميلان الإيطالي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تعادله مع مواطنه نابولي بهدف لكل فريق في إياب ربع نهائي البطولة، علمًا بأن الروسونيري فاز في مواجهة الذهاب بهدف دون رد.

وفي الشوط الأول أهدر الفرنسي أوليفيه جيرو ركلة جزاء للروسونيري في الدقيقة الـ21، ثم عاد اللاعب ذاته وسجل هدف التقدم للروسونيري في الدقيقة الـ44 بعد تمريرة متقنة من اللاعب البرتغالي رفائيل لياو.

تعادل يُهدي ميلان بطاقة العبور

وفي الشوط الثاني، حاول نادي نابولي العودة في المباراة، حيث أهدر اللاعب الجورجي خفيتشيا كفاراتسيخليا ركلة جزاء لفريق الجنوب الإيطالي في الدقيقة الـ82.

ولم ييأس نابولي ونجح في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب النيجيري فيكتور أوسيمين من ضربة رأسية في الدقيقة الـ90، لكن التعادل لم يكن كافيًا ليصعد الروسونيري لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2007.

نابولي ضد ميلان - 3

وسيواجه الروسونيري المتأهل من مباراة بنفيكا البرتغالي ضد نادي إنتر ميلان الإيطالي في دور نصف النهائي.

نابولي ضد ميلان - جيرو

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