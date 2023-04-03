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الروسونيري فاز وصعد للمركز الثالث في دوري أبطال أوروبا

ميلان يقسو على نابولي برباعية قبل موقعة الفريقين أوروبيًّا

الإثنين ٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٤ صباحاً
ميلان يقسو على نابولي برباعية قبل موقعة الفريقين أوروبيًّا
المواطن - محمد سمعه

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نجح الفريق الكروي الأول بنادي ميلان في تحقيق فوز عريض على نادي نابولي في عقر دار الأخير برباعية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

وافتتح البرتغالي رفائيل لياو التهديف للروسونيري في الدقيقة الـ17 بعد تمريرة متقنة من اللاعب الإسباني إبراهيم دياز.

ميلان يضرب برباعية

وعاد إبراهيم دياز ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ25 بمهارة فردية مميزة، لينتهي النصف الأول من المباراة بتفوق الروسونيري بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، استمرت سيطرة الروسونيري ليسجلوا الهدف الثالث عبر لياو في الدقيقة الستين بعد تمريرة متقنة من اللاعب تونالي.

نابولي ضد ميلان - الدوري الإيطالي

ثم أضاف اللاعب البلجيكي أليكسيس ساليمايكيرس الهدف الرابع للروسونيري بمهارة فردية مميزة في الدقيقة الـ68.

وبعد الفوز، أصبح رصيد ميلان 51 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد نابولي المتصدر عند 71 نقطة في المركز الأول.

ويستعد الفريقان للقاء مجددًا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تُقام مباراة الذهاب يوم 12 إبريل الجاري في ملعب سان سيرو معقل ميلان، ثم تقام مباراة الإياب في مدينة نابولي يوم 18 إبريل.

ميلان ونابولي - رفائيل لياو

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