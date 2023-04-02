كشف وزير السياحة أحمد الخطيب، عن سبب رفع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودي، لسقف الأهداف والتوقعات التي تعرض عليه بشأن السياحة.

الأميرة هيفاء بنت محمد نائبة وزير السياحة:

ولي العهد رفع مستهدف الزيارات السياحية إلى 100 مليون زيارة في 2030 بدلا من 75 مليون. أحمد الخطيب وزير السياحة يكشف سبب رفع الأمير لسقف الأهداف والتوقعات التي تعرض عليه@Ojeraisy#حكاية_وعد

#MBC1#رمضان_يجمعناhttps://t.co/l5D4gQ1TZH pic.twitter.com/qFZZd4l8A6 — MBC1 (@mbc1) April 2, 2023

ثراء المملكة

وقال الخطيب في تصريحات له ببرنامج “حكاية وعد” المذاع على قناة “MBC1” إن “ولي العهد قال لي المملكة ثرية بالموارد الطبيعية والتاريخ والثقافة والفن وروعة المجتمع فليه ما عندنا سياحة ولذلك أبغاك تمسك الملف وترجعلي بخطة خلال 3 أشهر”.

وأضاف الخطيب أنه أصبح قائمًا على ملف السياحة، حيث كان يرى أنه يتذوق السياحة كسائح، وبدأوا يدرسون السياحة كصناعة والإمكانات الموجودة بالمملكة، مؤكدًا انبهاره الشديد بهذه الإمكانات.

ولفت إلى أنه عندما تعمق في الملف ودرسه رأى رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الخاصة بأن ملف السياحة من أهم الملفات في العالم لتنويع الاقتصاد وخلق الوظائف.

وأشار إلى أن ولي العهد كان دائمًا يقول إن أغلب الناس تعمل في السياحة بشكل مباشر وغير مباشر.

رفع مستهدف الزيارات

من جانبها، قالت الأميرة هيفاء بنت محمد نائبة وزير السياحة، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رفع مستهدف الزيارات السياحية إلى 100 مليون زيارة في 2030 بدلًا من 75 مليونًا.

وأوضحت الأميرة هيفاء أنها تتذكر عندما بدأت العمل على استراتيجية السياحة، وكان هناك اجتماع مع ولي العهد وتم الحديث عن مستهدف 75 مليون زيارة في عام 2030 من خلال التحليل والرصد والأرقام.

وأضافت “للتو بشرح المستهدف والأرقام رد سموه بالقول 100 مليون”، معربة عن تفاجئها بالرقم خاصة مع دراستها لإحصائية 75 مليون زيارة.