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وسط ثراء المملكة بالموارد الطبيعية والتاريخ

نائبة وزير السياحة: ولي العهد رفع مستهدف الزيارات السياحية إلى 100 مليون زيارة

الأحد ٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٠ مساءً
نائبة وزير السياحة: ولي العهد رفع مستهدف الزيارات السياحية إلى 100 مليون زيارة
المواطن - فريق التحرير

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كشف وزير السياحة أحمد الخطيب، عن سبب رفع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودي، لسقف الأهداف والتوقعات التي تعرض عليه بشأن السياحة.

ثراء المملكة

وقال الخطيب في تصريحات له ببرنامج “حكاية وعد” المذاع على قناة “MBC1” إن “ولي العهد قال لي المملكة ثرية بالموارد الطبيعية والتاريخ والثقافة والفن وروعة المجتمع فليه ما عندنا سياحة ولذلك أبغاك تمسك الملف وترجعلي بخطة خلال 3 أشهر”.

وأضاف الخطيب أنه أصبح قائمًا على ملف السياحة، حيث كان يرى أنه يتذوق السياحة كسائح، وبدأوا يدرسون السياحة كصناعة والإمكانات الموجودة بالمملكة، مؤكدًا انبهاره الشديد بهذه الإمكانات.

ولفت إلى أنه عندما تعمق في الملف ودرسه رأى رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الخاصة بأن ملف السياحة من أهم الملفات في العالم لتنويع الاقتصاد وخلق الوظائف.

وأشار إلى أن ولي العهد كان دائمًا يقول إن أغلب الناس تعمل في السياحة بشكل مباشر وغير مباشر.

رفع مستهدف الزيارات

من جانبها، قالت الأميرة هيفاء بنت محمد نائبة وزير السياحة، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رفع مستهدف الزيارات السياحية إلى 100 مليون زيارة في 2030 بدلًا من 75 مليونًا.

وأوضحت الأميرة هيفاء أنها تتذكر عندما بدأت العمل على استراتيجية السياحة، وكان هناك اجتماع مع ولي العهد وتم الحديث عن مستهدف 75 مليون زيارة في عام 2030 من خلال التحليل والرصد والأرقام.

وأضافت “للتو بشرح المستهدف والأرقام رد سموه بالقول 100 مليون”، معربة عن تفاجئها بالرقم خاصة مع دراستها لإحصائية 75 مليون زيارة.

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