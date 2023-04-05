نائب أمير الشرقية يعزي أسرة طبيبة خدمت 35 عامًا وظائف شاغرة في فروع طيران الإمارات نائب أمير حائل يشارك رجال الأمن وجبة الإفطار بالميدان الدفاع المدني يحذر أهالي عسير من أمطار غزيرة صراخ وبكاء هنادي مهنا في غسالة رامز نيفر إند تشكيل كلاسيكو برشلونة وريال مدريد تحويل الدراسة عن بعد بمحايل عسير وسراة عبيدة وظهران الجنوب غدًا 4 قراء من السعودية والمغرب وإيران يتنافسون على جائزة عطر الكلام الكبرى توقع اشتداد الأمطار على المرتفعات الغربية غدًا الخميس وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
قدم الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية التعازي في وفاة الطبيبة فريدة عبدالرحيم الأحمد.
وأجرى نائب أمير الشرقية، اتصالًا بذويها، سأل خلاله الله عز وجل أن يجعل ما قدمت لمرضاها ولمجتمعها في ميزان حسناتها.
يذكر أن فريدة الأحمد رحمها الله طبيبة تخرجت من جامعة الملك سعود وتخصصت في أمراض الكلى، وعملت بقسم الغسيل الكلوي بمستشفى الدمام المركزي لأكثر من 35 عامًا، وكانت مثالًا للإخلاص والتفاني والحرص على مرضاها.