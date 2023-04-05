نائب أمير الشرقية يعزي أسرة طبيبة خدمت 35 عامًا

قدم الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية التعازي في وفاة الطبيبة فريدة عبدالرحيم الأحمد.

وأجرى نائب أمير الشرقية، اتصالًا بذويها، سأل خلاله الله عز وجل أن يجعل ما قدمت لمرضاها ولمجتمعها في ميزان حسناتها.

‏يذكر أن فريدة الأحمد رحمها الله طبيبة تخرجت من جامعة الملك سعود وتخصصت في أمراض الكلى، وعملت بقسم الغسيل الكلوي بمستشفى الدمام المركزي لأكثر من 35 عامًا، وكانت مثالًا للإخلاص والتفاني والحرص على مرضاها.