نائب أمير حائل يشارك رجال الأمن وجبة الإفطار بالميدان

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شارك صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، قادة ومنسوبي القطاعات الأمنية بالمنطقة، إفطارهم الرمضاني في الميدان.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية قام بها سموه اليوم لمواقع عملهم في مدينة حائل، بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء الدكتور كتاب العتيبي ومديري القطاعات الأمنية بالمنطقة، وذلك تقديراً لما يقومون به من دور أمني خلال الشهر المبارك، منوهًا بدعم القيادة الرشيدة ومتابعة وزير الداخلية وحرص أمير المنطقة.
من جهته، أكد اللواء العتيبي أن مشاركته منسوبي الأمن وجبة الإفطار في الميدان لها الأثر البالغ وهي دافعٍ لتقديم المزيد من البذل والتفاني لخدمة الوطن.