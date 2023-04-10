نائب أمير مكة يشارك رجال الأمن تناول الإفطار بالحرم المكي

شارك نائب أمير منطقة مكة المكرمة، بدر بن سلطان، رجال الأمن، الإفطار في الحرم المكي الشريف، في لحظات دعم وتحفيز منه، على ما يقومون به من جهد لخدمة ضيوف الرحمن.

مشاركة نائب مكة

ونشر الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورًا تظهر تناول نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الإفطار مع رجال الأمن بالمسجد الحرام، بمصاحبة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، ومدير الأمن العام الفريق محمد البسامي وقيادات أمن العمرة.