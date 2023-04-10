لقطات لهطول أمطار الخير على المسجد الحرام نائب أمير مكة يشارك رجال الأمن تناول الإفطار بالحرم المكي علاج ورم كبدي تحت التخدير الموضعي لمريض في نجران خالد القصيبي وزير الاقتصاد والتخطيط الأسبق في ذمة الله تحذير من الفطور دفعة واحدة في رمضان معتمر يقوم بعمل مساج لعمال النظافة في المسجد الحرام رئيس هيئة الأمر بالمعروف يطلق خدمة الانتداب الإلكتروني السديس: جاهزون بشريًا وميدانيًا وتفويجيًا لخطة العشر الأواخر الشيخ العيسى يوضح الحكمة من نهي النبي عن النذر المالكي يحقق أمنية الطفل محمد بركوب الطائرة
شارك نائب أمير منطقة مكة المكرمة، بدر بن سلطان، رجال الأمن، الإفطار في الحرم المكي الشريف، في لحظات دعم وتحفيز منه، على ما يقومون به من جهد لخدمة ضيوف الرحمن.
ونشر الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورًا تظهر تناول نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الإفطار مع رجال الأمن بالمسجد الحرام، بمصاحبة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، ومدير الأمن العام الفريق محمد البسامي وقيادات أمن العمرة.