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سيكون خاضعًا مباشرة لوزير الدفاع الأمريكي

نائب رئيس آبل يتولى قيادة وحدة في البنتاغون

الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٦ مساءً
نائب رئيس آبل يتولى قيادة وحدة في البنتاغون
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، أن نائب الرئيس التنفيذي لشركة آبل، دوغ بيك، سيتولى قيادة وحدة الابتكار الدفاعية في الوزارة مع إحداث ترقية في موقعه.

وبحسب موقع ديفينس نيوز المتخصص في الشؤون الدفاعية، فإن بيك سيكون خاضعًا مباشرة لوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ويقدم له تقاريره من دون وسيط، وفي الإطار ذاته، قال بيان لـ البنتاغون إن بيك بمهمته الجديدة في قيادة وحدة الابتكار، سيشرف على جهود تسريع تبني الوزارة للتكنولوجيا الاقتصادية في الجيش الأمريكي، وسيكون مستشارًا بارزًا لوزير الدفاع ونائبه لشؤون الابتكار التكنولوجي والمنافسة والتأثير الاستراتيجي.

نائب رئيس آبل يتولى قيادة وحدة في البنتاغون

مهام المسؤول الجديد

وفي مذكرة مرافقة لبيان تعيين بيك، كشف أوستن أن المسؤول الجديد لن يقدم تقاريره إلى وكيل وزارة الدفاع الخاص بالأبحاث والهندسة كما كان في السابق، إنما إليه مباشرة، لكن وكيل الوزارة هذا سيقدم كل الدعم المتوفر للوحدة من الموارد البشرية والدعم الإداري.

وذكر أوستن أن بيك سيكون قائدًا داخل الوزارة مهمته تحفيز المشاركة والاستثمار في مجتمعات القطاع الخاص، حيث يمكن تكييف التكنولوجيا التجارية لتلبية متطلبات المقاتلين.

وكان بيك يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة آبل لشؤون التعليم والصحة والحكومات، وانضم إلى الشركة في عام 2009، حيث أشرف على أعمالها في شمال شرق آسيا والأمريكيتين.

وخدم بيك في البحرية الأمريكية لمدة 26 عاما، وقاد وحدة الاحتياطي المشتركة في القيادة الخاصة بالمحيطين الهندي والهادي.

نائب رئيس آبل يتولى قيادة وحدة في البنتاغون

وحدة بدون قائد

وكانت هذه الوحدة من دون قائد منذ سبتمبر الماضي، عندما استقال قائدها السابق مايك برون، الذي اشتكى من قلة الدعم من قيادة الوزارة.

ويريد أوستن من القائد الجديد تقديم تقييم بشأن قدرات هذه الوحدة خلال 90 يومًا، وخطة عمل لردم الفجوة التي يجري اكتشافها في أدائها.

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