نائب مدير الجوازات: لا بلاغات حول تعطل انسيابية دخول ضيوف الرحمن عبر النوافذ

قيادات قوات أمن العمرة: احترافية وتنسيق أمني عالٍ لخدمة ضيوف الرحمن Bayern munich يسقط بثلاثية أمام مانشستر سيتي الدوام عبر مدرستي اليوم في حائل والقصيم مقيم يحصل على الملايين لتعديل مهن العمالة وإلغاء تأشيرة الخروج النهائي نتائج مؤشر المشتريات يعكس نجاح سياسات السعودية في احتواء موجة التضخم فهد بن سعد يشكر القيادة لتعيينه محافظًا للدرعية عميل يهين بشير الغانم أمام مركز تسوق في برنامج نخوة الشباب يهدد وصافة النصر بثلاثية في الخليج مكافحة الفساد تباشر 17 قضية جنائية تورط فيها رجل أعمال ومواطنون ومقيمون وظائف شاغرة للجنسين في فروع سدافكو
أكد نائب مدير عام الجوازات، اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، أنه تم دعم جميع المنافذ في مرحلة القدوم.
وأضاف اللواء صالح بن سعد المربع، خلال المؤتمر الثاني لقيادات قوات أمن العمرة في العاصمة المقدسة 1444هـ، اليوم الثلاثاء، أن هناك جولات مكثفة للتأكد من جاهزية الصالات المخصصة لاستقبال المعتمرين.
فيديو | نائب مدير عام الجوازات اللواء د. صالح المربع: رفع الجاهزية التامة لجميع المنافذ البحرية والجوية والبرية لضمان إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن أثناء القدوم#الإخبارية pic.twitter.com/PusNXjXzYp
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 11, 2023
وتابع نائب مدير عام الجوازات: رفعنا الجاهزية في جميع المنافذ للتعامل مع كثافة وفود المعتمرين.
فيديو | نائب مدير عام الجوازات اللواء د. صالح المربع: لم نسمع ولم نرى من خلال متابعتنا الميدانية أي بلاغات وشكاوى تخص إنهاء إجراءات المعتمرين في جميع المنافذ#الإخبارية pic.twitter.com/Egca8ocB7G
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 11, 2023
وأكمل المربع: لم نتلقَّ أي بلاغات حول تعطل انسيابية دخول ضيوف الرحمن عبر النوافذ.
فيديو | نائب مدير عام الجوازات اللواء د. صالح المربع: تم تخصيص قوة بشرية احتياطية تقوم بالدعم والمساندة الفورية في جميع المنافذ متى ما دعت الحاجة#الإخبارية pic.twitter.com/kdD1WIBoCl
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 11, 2023