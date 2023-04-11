نائب مدير الجوازات: لا بلاغات حول تعطل انسيابية دخول ضيوف الرحمن عبر النوافذ

أكد نائب مدير عام الجوازات، اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، أنه تم دعم جميع المنافذ في مرحلة القدوم.

جولات مكثفة

وأضاف اللواء صالح بن سعد المربع، خلال المؤتمر الثاني لقيادات قوات أمن العمرة في العاصمة المقدسة 1444هـ، اليوم الثلاثاء، أن هناك جولات مكثفة للتأكد من جاهزية الصالات المخصصة لاستقبال المعتمرين.

فيديو | نائب مدير عام الجوازات اللواء د. صالح المربع: رفع الجاهزية التامة لجميع المنافذ البحرية والجوية والبرية لضمان إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن أثناء القدوم#الإخبارية pic.twitter.com/PusNXjXzYp — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 11, 2023

وتابع نائب مدير عام الجوازات: رفعنا الجاهزية في جميع المنافذ للتعامل مع كثافة وفود المعتمرين.

فيديو | نائب مدير عام الجوازات اللواء د. صالح المربع: لم نسمع ولم نرى من خلال متابعتنا الميدانية أي بلاغات وشكاوى تخص إنهاء إجراءات المعتمرين في جميع المنافذ#الإخبارية pic.twitter.com/Egca8ocB7G — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 11, 2023

وأكمل المربع: لم نتلقَّ أي بلاغات حول تعطل انسيابية دخول ضيوف الرحمن عبر النوافذ.