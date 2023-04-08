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بعد إصابة أوسيمين وسيميوني

نابولي في ورطة قبل مواجهة ميلان

السبت ٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٥ مساءً
نابولي في ورطة قبل مواجهة ميلان
المواطن - فريق التحرير

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تلقى نابولي ضربة قوية قبل مباراته المرتقبة ضد ميلان، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، بعد إصابة مهاجمه الأرجنتيني جيوفاني سيميوني أمام ليتشي.

الفوز ضد ليتشي

ولعب نابولي ضد ليتشي على ملعب “ديل ماري” بالأمس، في افتتاح منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وانتهت المباراة بتحقيق الفريق الجنوبي لفوز صعب بهدفين مقابل هدف.

ورفع الفريق الجنوبي رصيده إلى 74 نقطة، معززًا تواجده في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، وبفارق 19 نقطة عن لاتسيو أقرب منافسيه، فيما تجمد رصيد ليتشي عند 27 نقطة في المركز الـ17.

نابولي
لاعبو الفريق – المصدر @sscnapoli

الإصابات تُربك نابولي

وتعرض جيوفاني سيميوني لإصابة قوية خلال مباراة نابولي ضد ليتشي، ولم يستطع استكمال اللقاء، ليُغادر الملعب بعد 16 دقيقة فقط من مشاركته، ما أثار حالة من الجدل بشأن إمكانية لحاقه بمواجهة ميلان المقبلة.

جيوفاني سيميوني
سيميوني – المصدر sscnapoli

وكان المهاجم الأساسي النيجيري فيكتور أوسيمين قد تعرض مؤخرًا لإصابة، ليُشارك جيوفاني سيميوني بشكل أساسي في مواجهة ميلان الماضية بالدوري الإيطالي، والتي انتهت بخسارة الفريق الجنوبي برباعية نظيف.

وفي حالة عدم تعافي أوسيمين وجيوفاني سيميوني، سيضطر المدير الفني لوتشيانو سباليتي لتغيير طريقة لعبه في مباراة نابولي ضد ميلان، الدفع بالإيطالي جياكومو راسبادوري الذي تعافى مؤخرًا من الإصابة.

فيكتور أوسيمين
أوسيمين – المصدر @en_sscnapoli

مواجهة ميلان

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان ضد نابولي، مساء يوم الأربعاء المقبل، على ملعب “سان سيرو”، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

نابولي ضد ميلان - الدوري الإيطالي

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