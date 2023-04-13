نابولي يسقط أمام ميلان في السان سيرو بهدف نظيف

سقط الفريق الكروي الأول بنادي نابولي الإيطالي أمام مواطنه ميلان بهدف دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

وبدأ الشوط الأول بسيطرة وأفضلية من الروسونيري، حيث نجح الجزائري إسماعيل بن ناصر في إحراز الهدف الوحيد للروسونيري من تصويبة قوية في الدقيقة الـ41، بعد تمريرة متقنة من اللاعب البرتغالي رفائيل لياو.

ميلان يحافظ على تقدمه

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، حافظ الروسونيري على تفوقه ليفوز بهدف دون رد قبل إقامة مباراة العودة مساء الثلاثاء المقبل في ملعب “دييغو أرماندو مارادونا” في مدينة نابولي الإيطالية.

وفي مباراة الذهاب أمس، دخل الروسونيري صاحب الأرض بتشكيل مكون من: “ماينان، كالابريا، كايير، توموري، ثيو هيرنانديز، إسماعيل بن ناصر، تونالي، إبراهيم دياز، كرونيتش، لياو، جيرو”.

تشكيل نابولي

أما تشكيل فريق الجنوب الإيطالي الضيف فجاء مكونًا من: “ميريت في حراسة المرمى، دي لورينزو، رحماني، ميناج، ماريو، أنجويسا، لوبوتكا، زيلينسكي، لوزانو، إيلماس، كفاراتسيخيليا”.