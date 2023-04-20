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بعد تألقه اللافت مع الفريق

نابولي يُحدد 150 مليون يورو لبيع أوسيمين

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٥ مساءً
نابولي يُحدد 150 مليون يورو لبيع أوسيمين
المواطن - فريق التحرير

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حدد نادي نابولي الإيطالي، سعرًا ضخمًا، من أجل الموافقة على بيع هداف الفريق الأول لكرة القدم، النيجيري فيكتور أوسيمين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

نابولي يفاجئ المهتمين بضم أوسيمين

وذكرت صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية: “نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، المهتم بضم أوسيمين، سيكون عليه دفع 150 مليون يورو، إذا أراد إتمام الصفقة”.

فيكتور أوسيمين
المهاجم النيجيري – المصدر @en_sscnapoli

وأضافت الصحيفة الإيطالية في تقرير لها، اليوم الخميس: “هذا السعر، هو الرقم الذي حدده رئيس النادي أوريليو دي لورينتس، مقابل السماح للمهاجم النيجيري بالرحيل، ولكنه يرغب في الوقت ذاته في استمراره بالموسم المقبل”.

ويسعى نادي باريس سان جيرمان لضم رأس حربة مميز في الميركاتو الصيفي، لتعزيز صفوف الفريق، لاحتمالية رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وكثرة إصابات البرازيلي نيمار جونيور، وعدم القناعة بقدرات هوجو إيكتيكي.

فيكتور أوسيمين
المهاجم النيجيري – المصدر @en_sscnapoli

تألق لافت

وخطف فيكتور أوسيمين الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي في الموسم الرياضي الحالي، حيث شارك معه في 31 مباراة، ونجح في تسجيل 26 هدفًا، وقدم 5 تمريرات حاسمة.

ويملك المهاجم النيجيري صاحب الـ24 عامًا، خبرات اللعب في الدوري الفرنسي لكرة القدم، حيث ولعب في صفوف نادي ليل لمدة موسم قبل رحيله إلى نابولي في صيف 2020.

فيكتور أوسيمين نجم نابولي
المهاجم النيجيري – المصدر @en_sscnapoli
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