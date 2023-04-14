نادلة يابانية تقدم مشروبات مخلوطة بدمائها والمطعم يأخذ قراره

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صنعت نادلة في أحد المقاهي اليابانية، مشروبًا مملوءًا بدمائها، وقد نصح الأطباء زبائن المقهى بإجراء فحوصات طبية.
ويوظف المقهى المسمى Mondaiji Con Cafe Daku، نادلات يرتدين مكياجًا داكنًا على الطراز القوطي، ويقع في منطقة الترفيه سوسوكينو في ثاني أكبر جزيرة هوكايدو في اليابان.
وبحسب ما ورد، قامت النادلة بخلط دمها في المشروب بناء على طلب أحد العملاء، الأمر الذي أدى لطرد النادلة.
واعتذر المقهى عن سلوك النادلة، واصفًا إياه بـ”الخطير”، و”غير المقبول على الإطلاق” وأعلن أنه سيغلق ليوم واحد؛ ليتم استبدال جميع الأكواب.
وأفاد الطبيب زينتو كيتاو، بأن الموظفة والزبائن الذين شربوا الكوكتيلات المليئة بالدم يجب أن يخضعوا لاختبار لاستبعاد الأمراض المنقولة بالدم مثل فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي والتهاب الكبد ب والزهري.