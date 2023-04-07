نادي الباطن يقيم إفطارًا رمضانيًا لأبناء جمعية تراؤف هاري كين الأكثر تأثيرًا في البريميرليج القبض على 168 شخصًا خالفوا نظامي الإقامة والعمل في الرياض لحظة تملك أبو عادل منزله الجديد عبر مبادرة جود الهلال يتفوق على الشباب في مباريات الدور الثاني السديس: خدمات معيارية للأعداد المليونية بلا اختناقات وراء نجاح خطة الجمعة الثالثة روسيا تحذر من انتشار أمراض خطيرة في أوكرانيا الشباب لا يعرف الفوز على حامل اللقب آخر 6 مواسم! تتويج السعودي آل الشريف والإيراني يونس بجوائز عطر الكلام المليونية أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة فياريال
أقام نادي الباطن ممثلًا بإدارة المسؤولية الاجتماعية مأدبة لإفطار أبناء جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن “تراؤف” بمناسبة يوم اليتيم العربي، وذلك بحضور رئيس النادي ناصر الهويدي وأعضاء مجلس الإدارة والطاقم الفني ولاعبي الفريق الأول.
وشهدت مأدبة الإفطار حضورًا غفيرًا من الإعلاميين والمؤثرين في المحافظة الذين شاركوا الأيتام وجبة الإفطار وسط أجواء رمضانية ومظاهر مملوءة بالبهجة والسرور.
وأعلن رئيس النادي عن مبادرة التبرع للجمعية من قبل جميع منسوبي النادي من إدارة ولاعبين وجهاز فني.
يذكر أن جمعية تراؤف أطلقت حملة “سند لليتيم” والتي تستهدف كفالة وكسوة وإطعام 8500 يتيم ويتيمة وأرملة من أهالي محافظة حفر الباطن.