نادي الباطن يقيم إفطارًا رمضانيًا لأبناء جمعية تراؤف

أقام نادي الباطن ممثلًا بإدارة المسؤولية الاجتماعية مأدبة لإفطار أبناء جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن “تراؤف” بمناسبة يوم اليتيم العربي، وذلك بحضور رئيس النادي ناصر الهويدي وأعضاء مجلس الإدارة والطاقم الفني ولاعبي الفريق الأول.

‏وشهدت مأدبة الإفطار حضورًا غفيرًا من الإعلاميين والمؤثرين في المحافظة الذين شاركوا الأيتام وجبة الإفطار وسط أجواء رمضانية ومظاهر مملوءة بالبهجة والسرور.

وأعلن رئيس النادي عن مبادرة التبرع للجمعية من قبل جميع منسوبي النادي من إدارة ولاعبين وجهاز فني.

يذكر أن جمعية تراؤف أطلقت حملة “سند لليتيم” والتي تستهدف كفالة وكسوة وإطعام 8500 يتيم ويتيمة وأرملة من أهالي محافظة حفر الباطن.