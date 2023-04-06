لحظة إنقاذ رضيع هندي تركته والدته داخل دلو 10 مخالفين في قبضة الأمن لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص موعد مباراة الشباب والهلال والقنوات الناقلة ضبط مواطن بحوزته 14 كيلوجرامًا من الحشيش بوادي الدواسر المودة تقدم خدماتها لقرابة 600 ألف أسرة الفتح يسعى لمواصلة تفوقه ضد الخليج 387 إصابة جديدة بكورونا و415 حالة تعافٍ نادي الخليج يُعاني خارج ملعبه القصة الكاملة لإعلان إصابة برلسكوني بالسرطان بدء سريان المرحلة الأولى من توطين قطاع ومهن الاستشارات في المملكة
يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتحقيق نتيجة إيجابية ضد الفتح اليوم.
ويحتضن ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء مباراة الفتح ضد الخليج، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة، فيما يقع الخليج في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة.
ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج هو الأقل نسبة في جمع النقاط من خارج ملعبه في الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي بمعدل 18%.
ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج من تراجع النتائج دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث فاز 5 مرات وتعادل مرتين، وخسر 14 مرة، وأحرز 15 هدفًا، واهتزت شباكه 33 مرة.
على الجانب الآخر، حصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح نقاطه الـ32 بالتساوي بين مبارياته داخل الأرض وخارجها، ما يحفزه لمواصلة التألق وتحقيق الفوز في مباراة اليوم، والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.