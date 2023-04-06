نادي الخليج يُعاني خارج ملعبه

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتحقيق نتيجة إيجابية ضد الفتح اليوم.

الفتح ضد الخليج

ويحتضن ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء مباراة الفتح ضد الخليج، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة، فيما يقع الخليج في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة.

نادي الخليج يُعاني

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج هو الأقل نسبة في جمع النقاط من خارج ملعبه في الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي بمعدل 18%.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج من تراجع النتائج دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث فاز 5 مرات وتعادل مرتين، وخسر 14 مرة، وأحرز 15 هدفًا، واهتزت شباكه 33 مرة.

على الجانب الآخر، حصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح نقاطه الـ32 بالتساوي بين مبارياته داخل الأرض وخارجها، ما يحفزه لمواصلة التألق وتحقيق الفوز في مباراة اليوم، والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.