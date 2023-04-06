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قبل مباراته ضد الفتح

نادي الخليج يُعاني خارج ملعبه

الخميس ٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٩ مساءً
نادي الخليج يُعاني خارج ملعبه
المواطن - فريق التحرير

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يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتحقيق نتيجة إيجابية ضد الفتح اليوم.

الفتح ضد الخليج

ويحتضن ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء مباراة الفتح ضد الخليج، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

الخليج
لاعبو الخليج – المصدر @Khaleejclub

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة، فيما يقع الخليج في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة.

الفتح
لاعبو الفتح – المصدر @FatehClub

نادي الخليج يُعاني

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج هو الأقل نسبة في جمع النقاط من خارج ملعبه في الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي بمعدل 18%.

الخليج
لاعبو الخليج – المصدر @Khaleejclub

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج من تراجع النتائج دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث فاز 5 مرات وتعادل مرتين، وخسر 14 مرة، وأحرز 15 هدفًا، واهتزت شباكه 33 مرة.

على الجانب الآخر، حصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح نقاطه الـ32 بالتساوي بين مبارياته داخل الأرض وخارجها، ما يحفزه لمواصلة التألق وتحقيق الفوز في مباراة اليوم، والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

الفتح
لاعبو الفتح – المصدر spl
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