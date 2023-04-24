نادي النصر عينه على النهائي الـ15

يأمل نادي النصر، بقيادة المدير الفني الكرواتي دينكو إيليتشيتش، في التألق أمام الوحدة، وخطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

نصف نهائي الكأس

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الوحدة، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب الأول بارك في الرياض.

وسيُلاقي الفائز من مباراة النصر ضد الوحدة اليوم في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بعدما نجح في الفوز على الاتحاد بالأمس بهدف دون رد، في المواجهة التي امتدت إلى الأشواط الإضافية.

نادي النصر يسعى للتأهل

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للصعود إلى المباراة النهائية للمرة الـ15 في تاريخه، حيث تمكن من حصد اللقب 6 مرات بالنظام القديم، ويطمح في التألق في النسخة الحالية والتتويج بالبطولة.

ونجح النصر في الوصول 4 مرات إلى نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين منذ عودتها في عام 2008، إلا أنه لم يتوج باللقب، حيث خسر مرتين أمام الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومثلهما ضد الهلال.