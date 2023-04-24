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خلال مباراة الوحدة اليوم

نادي النصر عينه على النهائي الـ15

الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٩ مساءً
نادي النصر عينه على النهائي الـ15
المواطن - فريق التحرير

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يأمل نادي النصر، بقيادة المدير الفني الكرواتي دينكو إيليتشيتش، في التألق أمام الوحدة، وخطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

نصف نهائي الكأس

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الوحدة، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب الأول بارك في الرياض.

الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر spl

وسيُلاقي الفائز من مباراة النصر ضد الوحدة اليوم في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بعدما نجح في الفوز على الاتحاد بالأمس بهدف دون رد، في المواجهة التي امتدت إلى الأشواط الإضافية.

كأس الملك
كأس البطولة – المصدر @saudiFF

نادي النصر يسعى للتأهل

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للصعود إلى المباراة النهائية للمرة الـ15 في تاريخه، حيث تمكن من حصد اللقب 6 مرات بالنظام القديم، ويطمح في التألق في النسخة الحالية والتتويج بالبطولة.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

ونجح النصر في الوصول 4 مرات إلى نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين منذ عودتها في عام 2008، إلا أنه لم يتوج باللقب، حيث خسر مرتين أمام الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومثلهما ضد الهلال.

نادي النصر
لاعبو النصر – المصدر spl
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