نادي النصر يخسر 16 نقطة مع الأجانب!

يُعاني نادي النصر بقيادة المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا من تراجع النتائج في مباريات دوري روشن السعودي التي شهدت تواجد الحكام الأجانب.

نادي النصر يُعاني

ولعب الفيحاء ضد النصر بالأمس على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل بدون أهداف.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر 16 نقطة في دوري روشن السعودي هذا الموسم بتواجد الحكام الأجانب، حيث خسر أمام الاتحاد والتعاون، وتعادل ضد كل من؛ الاتحاد، الهلال، الشباب، الفتح والفيحاء.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 53 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي خلف الاتحاد المتصدر بـ56 نقطة.

الاستعداد لمواجهة الهلال

ويستعد النصر لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، يوم 18 أبريل الجاري، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

ويطمح النصر في استعادة توازنه سريعًا وتحقيق الفوز في المباراة المقبلة، أملًا في تعثر الاتحاد وخطف صدارة دوري روشن السعودي، فيما يأمل الهلال في إنعاش حظوظه ومواصلة التقدم في الترتيب.