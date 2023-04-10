Icon

طويق يعكس همة السعوديين العالية ويسلط الضوء على الإنجازات Icon الدفاع المدني يحذر 6 مناطق من أمطار غزيرة Icon لحظة إطلاق مسلح النار في بنك بأمريكا ووقوع إصابات Icon مدينة محمد بن سلمان تطلق أول مجموعة من المباني المكتبية Icon إيلون ماسك يغطي حرف W في تويتر Icon الشيخ الشثري يوضح حكم قراءة أجزاء متفرقة من القرآن في التراويح Icon 13 شركة مؤهلة لمنافسة رخص الكشف لموقعي محدد والردينية التعدينيين Icon زخات البرَد تزين قرى النماص بالأبيض Icon رئيس غينيا بيساو يزور المسجد النبوي Icon زلزال يضرب القطاع المالي في الصين  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري روشن

نادي النصر يخسر 16 نقطة مع الأجانب!

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢١ مساءً
نادي النصر يخسر 16 نقطة مع الأجانب!
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يُعاني نادي النصر بقيادة المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا من تراجع النتائج في مباريات دوري روشن السعودي التي شهدت تواجد الحكام الأجانب.

نادي النصر يُعاني

ولعب الفيحاء ضد النصر بالأمس على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل بدون أهداف.

الفيحاء والنصر
جانب من المباراة – المصدر spl

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر 16 نقطة في دوري روشن السعودي هذا الموسم بتواجد الحكام الأجانب، حيث خسر أمام الاتحاد والتعاون، وتعادل ضد كل من؛ الاتحاد، الهلال، الشباب، الفتح والفيحاء.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 53 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي خلف الاتحاد المتصدر بـ56 نقطة.

نادي النصر
لاعبو النصر – المصدر spl

الاستعداد لمواجهة الهلال

ويستعد النصر لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، يوم 18 أبريل الجاري، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

ويطمح النصر في استعادة توازنه سريعًا وتحقيق الفوز في المباراة المقبلة، أملًا في تعثر الاتحاد وخطف صدارة دوري روشن السعودي، فيما يأمل الهلال في إنعاش حظوظه ومواصلة التقدم في الترتيب.

نادي الهلال
لاعبو الهلال – المصدر spl
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهلال يسعى للحفاظ على حظوظه بالمنافسة
الرياضة

الهلال يسعى للحفاظ على حظوظه بالمنافسة

الرياضة
لحظة تفجير دبابة روسية بصاروخ أوكراني
العالم

لحظة تفجير دبابة روسية بصاروخ أوكراني

العالم
ترامب يسلم نفسه لمكتب المدعي العام الأسبوع المقبل
العالم

ترامب يسلم نفسه لمكتب المدعي العام الأسبوع...

العالم
أمير الرياض يستذكر الراحل سحمي بن شويمي
السعودية اليوم

أمير الرياض يستذكر الراحل سحمي بن شويمي

السعودية اليوم
أنمار الحائلي يُعلن حصول الاتحاد على الرخصة الآسيوية
الرياضة

أنمار الحائلي يُعلن حصول الاتحاد على الرخصة...

الرياضة
ترامب يصف يوم اعتقاله بالأفضل في التاريخ
العالم

ترامب يصف يوم اعتقاله بالأفضل في التاريخ

العالم
رافد : 980 ألف طالب وطالبة استفادوا من خدمة النقل المدرسي
السعودية اليوم

رافد : 980 ألف طالب وطالبة استفادوا...

السعودية اليوم
ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مواجهات اليوم
الرياضة

ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مواجهات اليوم

الرياضة