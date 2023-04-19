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في دوري روشن هذا الموسم

نادي الهلال لا يسجل من خارج منطقة الجزاء

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:١١ مساءً
نادي الهلال لا يسجل من خارج منطقة الجزاء
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، مستوى مميزًا على الصعيد الهجومي في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي.

الفوز بديربي الرياض

ولعب الهلال ضد النصر بالأمس على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك في المباراة المقدمة من الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بهدفين دون رد.

نادي الهلال والنصر
جانب من المباراة – المصدر spl

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 49 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، ولكنه خاض 25 مواجهة، فيما تجمد رصيد النصر عند 53 نقطة من 24 مباراة.

نادي الهلال
لاعبو الهلال – المصدر spl

أهداف نادي الهلال

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، إلى أن الهلال نجح في تسجيل 45 هدفًا، جميعهم من داخل منطقة الجزاء، وذلك من أصل 286 تسديدة من داخل المنطقة، وبلغت نسبة ترجمة الأهداف 11%.

وأضاف حساب شبكة “سوفاسكور” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هو الوحيد في دوري روشن السعودي الذي لم يسجل أي هدف من خارج منطقة الجزاء.

نادي الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC
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