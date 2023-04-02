Icon

سعود بن نايف يقلِّد قائد قوة أمن المنشآت بالشرقية رتبة لواء Icon غرفة الأحساء تعلن عن 34 وظيفة لمختلف المؤهلات Icon 6 أسباب لبرود وتشوه العلاقات بين الناس Icon سي إن إن: يجب أن تستمع القيادة الأمريكية لنصيحة ريما بنت بندر Icon ضبط شاحنة مُحملة بـ 250 كجم لحوم فاسدة في العاصمة المقدسة Icon سبب غضب مدرب يوفنتوس في مواجهة فيرونا Icon اعتدال وتليجرام يزيلان 6 ملايين محتوى متطرف لـ 3 تنظيمات إرهابية Icon نادي الهلال يخطف صدارة تاريخية من الاتحاد Icon سيدة تنجح في اختبار قيادة السيارة بعد 959 مرة Icon تعيين أكثر من 25 ألف إمام ومؤذن بنظام العقود Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد فوزه على الخليج

نادي الهلال يخطف صدارة تاريخية من الاتحاد

الأحد ٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:١٦ مساءً
نادي الهلال يخطف صدارة تاريخية من الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة قائمة مميزة من الاتحاد، بعد فوزه على الخليج في دوري روشن السعودي.

نادي الهلال الأكثر حصدًا للنقاط برمضان

وأصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الأكثر حصدًا للنقاط في شهر رمضان بتاريخ الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه في موسم 2008\ 2009.

نادي الهلال
لاعبو الهلال – المصدر spl

ووصل الهلال إلى النقطة رقم 34 من 13 مباراة خاضها في شهر رمضان، ليخطف الصدارة من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الذي تجمد رصيده عند 32 نقطة.

ونجح الهلال في تحقيق الفوز 11 مرة في مباريات الدوري السعودي للمحترفين برمضان، وتعادل مرة أمام هجر، وخسر مواجهة ضد الفتح، وذلك في الجولتين الافتتاحيتين من موسم 2012\ 2013.

نادي الهلال
لاعبو الهلال – المصدر spl

فوز الهلال ضد الخليج

ولعب الهلال ضد الخليج بالأمس على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، ونجح الزعيم في تحقيق الفوز بهدفين دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، ولديه مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد الخليج عند 17 نقطة في المركز الـ14.

الهلال ضد الخليج
جانب من المباراة – المصدر spl
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انفجار في نيويورك يسفر عن وقوع 7 إصابات
العالم

انفجار في نيويورك يسفر عن وقوع 7...

العالم
ليلة طربية لـ عبدالمجيد عبدالله بحضور 25 ألفًا من محبيه
مشاهير

ليلة طربية لـ عبدالمجيد عبدالله بحضور 25...

مشاهير
أرقام مميزة لـ غيسلان كونان بدوري روشن
الرياضة

أرقام مميزة لـ غيسلان كونان بدوري روشن

الرياضة
رقمان مميزان لـ النصر في دوري روشن
الرياضة

رقمان مميزان لـ النصر في دوري روشن

الرياضة
بيرناردو سيلفا على رادار باريس سان جيرمان
الرياضة

بيرناردو سيلفا على رادار باريس سان جيرمان

الرياضة
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
وظائف شاغرة لدى شركة معادن
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة معادن

وظائف
وظائف لدى المركز الوطني لإدارة النفايات للجنسين
حصاد اليوم

وظائف لدى المركز الوطني لإدارة النفايات للجنسين

حصاد اليوم