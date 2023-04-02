نادي الهلال يخطف صدارة تاريخية من الاتحاد

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة قائمة مميزة من الاتحاد، بعد فوزه على الخليج في دوري روشن السعودي.

نادي الهلال الأكثر حصدًا للنقاط برمضان

وأصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الأكثر حصدًا للنقاط في شهر رمضان بتاريخ الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه في موسم 2008\ 2009.

ووصل الهلال إلى النقطة رقم 34 من 13 مباراة خاضها في شهر رمضان، ليخطف الصدارة من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الذي تجمد رصيده عند 32 نقطة.

ونجح الهلال في تحقيق الفوز 11 مرة في مباريات الدوري السعودي للمحترفين برمضان، وتعادل مرة أمام هجر، وخسر مواجهة ضد الفتح، وذلك في الجولتين الافتتاحيتين من موسم 2012\ 2013.

فوز الهلال ضد الخليج

ولعب الهلال ضد الخليج بالأمس على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، ونجح الزعيم في تحقيق الفوز بهدفين دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، ولديه مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد الخليج عند 17 نقطة في المركز الـ14.