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ضمن منافسات دوري روشن

نادي الهلال يسعى لتجنب الهزيمة الثالثة هذا الموسم

الأحد ٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٤ مساءً
نادي الهلال يسعى لتجنب الهزيمة الثالثة هذا الموسم
المواطن - فريق التحرير

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يسعى نادي الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، لمواصلة انتصاراته في دوري روشن السعودي، لتجنب رقم سلبي يُلاحقه هذا الموسم.

نادي الهلال لم يخسر 3 مباريات

وتعرض نادي الهلال للخسارة مرتين في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وكلتا الخسارتين كانت على أرضه، ولم يسبق له أن هُزم في 3 لقاءات بيتية خلال موسم واحد بالبطولة، ما يحفز اللاعبين لتجنب الخسارة الثالثة.

نادي الهلال
لاعبو الهلال – المصدر spl

ويُعد الهلال أحد 3 فرق لم تتعرّض للخسارة أمام فرق النصف الثاني من الترتيب في دوري روشن السعودي هذا الموسم، بجانب فريقي الاتحاد والنصر، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.

نادي الهلال
لاعبو الهلال – المصدر spl

الهلال ضيفًا على الفيحاء

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الفيحاء، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 42 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز العاشر برصيد 24 نقطة.

الفيحاء
لاعبو الفيحاء – المصدر spl
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