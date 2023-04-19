نادي الهلال يُعجل برحيل دينكو

أصبح موقف المدير الفني الكرواتي دينكو إيليتشيتش، صعبًا من الاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعد خسارة ديربي الرياض ضد نادي الهلال.

فوز نادي الهلال

ولعب نادي الهلال ضد النصر بالأمس على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك في المواجهة المقدمة من الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، ونجح الزعيم في حسم الديربي لصالحه بهدفين دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 49 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، ولكنه خاض 25 مواجهة، فيما تجمد رصيد النصر عند 53 نقطة من 24 مباراة.

دينكو يقترب من الرحيل

وكانت إدارة نادي النصر، قد كلفت دينكو الذي يقود فريق درجة الشباب، بتدريب الفريق الأول بعد إقالة المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا، ليبدأ مشواره بمواجهة صعبة أمام الهلال.

ولم يُقدم النصر المستوى الفني المتوقع أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الأمر الذي قد يدفع الإدارة لإحضار مدير فني بديل مؤقت لنهاية الموسم الرياضي الحالي، قبل حسم الملف بشكل نهائي بعد نهاية الموسم.

ومن المتوقع أن تُكثف الإدارة النصراوية محاولاتها للتوقيع مع المدير الفني الجديد قبل مواجهة الوحدة المقبلة في نصف نهائي كأس الملك، على أن يبدأ المدرب مهمته بقيادة الفريق في مباراة الرائد بدوري روشن السعودي.