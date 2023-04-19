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بعد خسارة الديربي بثنائية

نادي الهلال يُعجل برحيل دينكو

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٤ مساءً
نادي الهلال يُعجل برحيل دينكو
المواطن - فريق التحرير

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أصبح موقف المدير الفني الكرواتي دينكو إيليتشيتش، صعبًا من الاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعد خسارة ديربي الرياض ضد نادي الهلال.

فوز نادي الهلال

ولعب نادي الهلال ضد النصر بالأمس على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك في المواجهة المقدمة من الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، ونجح الزعيم في حسم الديربي لصالحه بهدفين دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 49 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، ولكنه خاض 25 مواجهة، فيما تجمد رصيد النصر عند 53 نقطة من 24 مباراة.

الهلال ضد النصر
جانب من المباراة – المصدر spl

دينكو يقترب من الرحيل

وكانت إدارة نادي النصر، قد كلفت دينكو الذي يقود فريق درجة الشباب، بتدريب الفريق الأول بعد إقالة المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا، ليبدأ مشواره بمواجهة صعبة أمام الهلال.

نادي الهلال والنصر
جانب من المباراة – المصدر spl

ولم يُقدم النصر المستوى الفني المتوقع أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الأمر الذي قد يدفع الإدارة لإحضار مدير فني بديل مؤقت لنهاية الموسم الرياضي الحالي، قبل حسم الملف بشكل نهائي بعد نهاية الموسم.

ومن المتوقع أن تُكثف الإدارة النصراوية محاولاتها للتوقيع مع المدير الفني الجديد قبل مواجهة الوحدة المقبلة في نصف نهائي كأس الملك، على أن يبدأ المدرب مهمته بقيادة الفريق في مباراة الرائد بدوري روشن السعودي.

دينكو
دينكو – المصدر @AlNassrFC
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