نادي تشيلسي يكرر رقمًا غائبًا منذ 30 عامًا

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي معاناته على الصعيد الهجومي، وفشل في هز شباك ريال مدريد ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

معاناة نادي تشيلسي

ولعب ريال مدريد ضد تشيلسي بالأمس على ملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وانتهت المباراة بفوز المرينغي بهدفين دون رد.

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سكواكا”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي فشل في التسجيل خلال 4 مباريات متتالية للمرة الأولى منذ شهر ديسمبر عام 1993.

وكان تشيلسي قد خسر أمام أستون فيلا بهدفين دون رد، ثم تعادل سلبيًا مع ليفربول، وخسر بهدف نظيف ضد ولفرهامبتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يخسر أمام ريال مدريد بالأمس.

مباراة العودة ضد الريال

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي ضد ريال مدريد على ملعب “ستامفورد بريدج”، مساء يوم الثلاثاء المقبل، في إياب الدور ربع النهائي، حيث يطمح البلوز في تحقيق مفاجأة بالفوز والإطاحة بالمرينغي.