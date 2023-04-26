ناقلة نفط تجلي 60 صينيًّا من السودان إلى جدة

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أجلت ناقلة نفط صينية 60 شخصًا من الرعايا الصينيين من ميناء بورتسودان ونقلتهم إلى جدة، وفقًا لقناة العربية.
ناقلة نفط صينية تحمل قرابة 60 صينياً اضطرت إلى إجلائهم من ميناء #بورتسودان ونقلهم إلى #جدة غرب #السعودية@H_alsufayan pic.twitter.com/LfDbGOv3lC
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 26, 2023
من جانب آخر، أبحرت منذ قليل سفينة الملك الجبيل إلى بورتسودان وذلك لإجلاء رعايا دول من السودان، وذلك بعد أن استنجدوا بالمملكة العربية السعودية.
وقال قائد فرقاطة “جلالة الملك الجبيل” العقيد بحري ركن عبدالله الزهراني لقناة “الإخبارية”: إن السفينة انطلقت بعد صدور أوامر من قائد القوات البحرية لبدء أحد أعمال الإجلاء من بورتسودان.
وتواصل المملكة إجلاء عدد من رعايا الدول الصديقة والشقيقة من السودان، في سياق تعليمات القيادة الصادرة بهذا الشأن تزامنًا مع إشادات مختلف الدول التي ساهمت المملكة في إجلاء رعاياها ومد يد العون لهم.