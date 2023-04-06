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نتائج الاتفاق في مواجهات رمضان

الخميس ٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٣ مساءً
نتائج الاتفاق في مواجهات رمضان
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مواجهاته خلال شهر رمضان.

أرقام الاتفاق في رمضان

وخاض فارس الدهناء، 12 مباراة في شهر رمضان في الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه موسم 2008\ 2009، ونجح في تحقيق 4 انتصارات، وخسر 5 مواجهات، وتعادل 3 مرات.

الاتفاق
لاعبو الفريق – المصدر spl

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق على الوطني بثلاثة أهداف دون رد، وكسب الأهلي بنتيجة 4\3، وتفوق على الفيصلي والوحدة بهدف نظيف، وتعادل أمام الحزم والنصر والوحدة بنتيجة 1\1.

وخسر فارس الدهناء في مواجهات رمضان بالدوري السعودي للمحترفين أمام كل من؛ الاتحاد والشباب بهدفين مقابل هدف، الهلال بهدف نظيف، الأهلي بخماسية دون رد، والاتحاد مجددًا بثلاثة أهداف نظيفة.

الاتفاق
لاعبو الفريق – المصدر spl

الاستعداد لمواجهة التعاون

ويستعد فارس الدهناء لخوض أولى مواجهاته في شهر رمضان، حيث سيلعب ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، مساء يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 23 نقطة، ويملك لقاء مؤجل ضد الفيحاء، فيما يقع التعاون في المركز الخامس برصيد 36 نقطة.

التعاون
لاعبو التعاون – المصدر @SPL
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