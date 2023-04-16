نتائج الشباب المحلية تُحفزه لتجاوز القوة الجوية

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بقيادة مدربه الإسباني فيسينتي مورينو، لمواصلة تألقه هذا الموسم، وتحقيق الفوز أمام نادي القوة الجوية العراقي اليوم.

مواجهة اليوم

ويلعب الشباب ضد القوة الجوية العراقي على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، في إياب الدور التمهيدي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وكانت مباراة الذهاب التي أُقيمت على ملعب البصرة الدولي، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، حيث تقدم كرار نبيل عند الدقيقة 38، قبل أن يحرز بوندبيزا التعادل في الشوط الثاني.

الشباب يسعى للفوز

ويدخل الليوث مباراة الشباب ضد القوة الجوية اليوم بمعنويات مرتفعة، حيث يمر الفريق الأول لكرة القدم بفترة مميزة بعد انتصاراته الأخيرة في دوري روشن السعودي، وانتعاش حظوظه في المنافسة على اللقب.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب رصيده إلى 50 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، ليُقلص الفارق مع الاتحاد المتصدر إلى 6 نقاط، و3 نقاط مع النصر الوصيف.

واستعاد الليوث عددًا من اللاعبين الذين فقدهم في مباراة الذهاب أمام القوة الجوية، وفي مقدمتهم الأرجنتيني إيفر بانيغا، وكارلوس جونيور، بجانب الحضور الجماهيري الذي سيحفز الفريق لتحقيق الفوز والتأهل.