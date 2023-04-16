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في كأس الملك سلمان للأندية العربية

نتائج الشباب المحلية تُحفزه لتجاوز القوة الجوية

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٥ مساءً
نتائج الشباب المحلية تُحفزه لتجاوز القوة الجوية
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بقيادة مدربه الإسباني فيسينتي مورينو، لمواصلة تألقه هذا الموسم، وتحقيق الفوز أمام نادي القوة الجوية العراقي اليوم.

مواجهة اليوم

ويلعب الشباب ضد القوة الجوية العراقي على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، في إياب الدور التمهيدي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وكانت مباراة الذهاب التي أُقيمت على ملعب البصرة الدولي، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، حيث تقدم كرار نبيل عند الدقيقة 38، قبل أن يحرز بوندبيزا التعادل في الشوط الثاني.

القوة الجوية ضد الشباب
جانب من مباراة الفريقين – المصدر @AlShababSaudiFC

الشباب يسعى للفوز

ويدخل الليوث مباراة الشباب ضد القوة الجوية اليوم بمعنويات مرتفعة، حيث يمر الفريق الأول لكرة القدم بفترة مميزة بعد انتصاراته الأخيرة في دوري روشن السعودي، وانتعاش حظوظه في المنافسة على اللقب.

نادي الشباب
لاعبو الليوث – المصدر @AlShababSaudiFC

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب رصيده إلى 50 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، ليُقلص الفارق مع الاتحاد المتصدر إلى 6 نقاط، و3 نقاط مع النصر الوصيف.

واستعاد الليوث عددًا من اللاعبين الذين فقدهم في مباراة الذهاب أمام القوة الجوية، وفي مقدمتهم الأرجنتيني إيفر بانيغا، وكارلوس جونيور، بجانب الحضور الجماهيري الذي سيحفز الفريق لتحقيق الفوز والتأهل.

الشباب
لاعبو الليوث – المصدر @SPL
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