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قبل مواجهة الوحدة في الكأس

نتائج النصر على ملعب الأول بارك بالأدوار الإقصائية

الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٨ مساءً
نتائج النصر على ملعب الأول بارك بالأدوار الإقصائية
المواطن - فريق التحرير

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يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواصلة تألقه هذا الموسم، وتجاوز عقبة الوحدة اليوم، والمنافسة على لقب كأس الملك.

العالمي يستضيف الوحدة

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الوحدة، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين، على ملعب الأول بارك في الرياض، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة اليوم في نهائي كأس الملك، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بعدما نجح في الفوز على الاتحاد بالأمس بهدف دون رد، في المواجهة التي امتدت إلى الأشواط الإضافية.

كأس الملك
كأس البطولة – المصدر @saudiFF

النصر في ملعبه

وتُعد مباراة اليوم هي السادسة التي يخوضها النصر على هذا الملعب في الأدوار الإقصائية في كأس الملك، حيث خاض مواجهتان في نسخة 2021/ 20202، أمام العين وفاز بثلاثية دون رد، وخسر ضد الفيصلي في نصف النهائي.

نادي النصر
لاعبو العالمي – المصدر spl

ولعب النصر ضد الاتفاق في دور الـ16 بكأس الملك موسم 2021/ 2022، ونجح في تحقيق الفوز بهدف دون رد، قبل أن يخسر أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وفي النسخة الحالية، نجح العالمي في تحقيق الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها على الملعب ذاته بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويأمل لتحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية.

النصر
لاعبو العالمي – المصدر @AlNassrFC
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