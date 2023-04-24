نتائج النصر على ملعب الأول بارك بالأدوار الإقصائية

يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواصلة تألقه هذا الموسم، وتجاوز عقبة الوحدة اليوم، والمنافسة على لقب كأس الملك.

العالمي يستضيف الوحدة

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الوحدة، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين، على ملعب الأول بارك في الرياض، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة اليوم في نهائي كأس الملك، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بعدما نجح في الفوز على الاتحاد بالأمس بهدف دون رد، في المواجهة التي امتدت إلى الأشواط الإضافية.

النصر في ملعبه

وتُعد مباراة اليوم هي السادسة التي يخوضها النصر على هذا الملعب في الأدوار الإقصائية في كأس الملك، حيث خاض مواجهتان في نسخة 2021/ 20202، أمام العين وفاز بثلاثية دون رد، وخسر ضد الفيصلي في نصف النهائي.

ولعب النصر ضد الاتفاق في دور الـ16 بكأس الملك موسم 2021/ 2022، ونجح في تحقيق الفوز بهدف دون رد، قبل أن يخسر أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وفي النسخة الحالية، نجح العالمي في تحقيق الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها على الملعب ذاته بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويأمل لتحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية.