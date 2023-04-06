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ضمن مباريات دور الثمانية

نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا .. الأهلي المصري يواجه الرجاء المغربي ومباراة سهلة لـ صن داونز

الخميس ٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١١ صباحاً
نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا .. الأهلي المصري يواجه الرجاء المغربي ومباراة سهلة لـ صن داونز
المواطن - فريق التحرير

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كشفت قرعة دوري أبطال إفريقيا لمباريات دور الثمانية، مساء اليوم الأربعاء، عن مواجهات قوية لـ الأهلي المصري والترجي الرياضي التونسي وسيمبا التنزاني.

وكانت أُقيمت القرعة مساء اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور مناديب الأندية المشاركة في دور الثمانية.

نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا لدور الثمانية

وسيلعب الأهلي المصري ضد الرجاء البيضاوي المغربي، سيمبا التنزاني ضد الوداد البيضاوي المغربي، شباب بلوزداد الجزائري ضد صن داونز الجنوب إفريقي، الترجي التونسي ضد شبيبة القبائل الجزائري”.

وسيواجه الفائز من مباراة الأهلي والرجاء، الفائز من مباراة الترجي والشبيبة في دور نصف النهائي، بينما يواجه الفائز من مباراة سيمبا والوداد الفائز من مواجهة شباب بلوزداد ضد صن داونز.

الأهلي المصري والهلال السوداني - دوري أبطال إفريقيا

موعد مباريات ربع ونصف نهائي البطولة

وستقام مباريات ذهاب دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا أحد يومي 21 و22 إبريل والإياب في المغرب أحد يومي 28 و29 من الشهر ذاته.

وتُقام ذهاب دور نصف النهائي من البطولة أحد يومي 12 و13 مايو، بينما تُلعب مرحلة الإياب أحد يومي 19 و20 من الشهر ذاته.

المريخ ضد الترجي

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