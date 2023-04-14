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في ذهاب ربع نهائي البطولة

نتائج مباريات الخميس في الدوري الأوروبي

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٦ صباحاً
نتائج مباريات الخميس في الدوري الأوروبي
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباريات أمس الخميس في ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم بنتائج ساندت أصحاب الأرض في مباراتين من أصل 4 مباريات.

نتائج مباريات أمس

وبالأمس، فاز نادي فينورد الهولندي على فريق روما الإيطالي في هولندا بهدف دون رد سجله اللاعب ماتس فيفر.

وفي مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد إشبيلية الإسباني، التي أُقيمت في إنجلترا، تعادل الفريقان بهدفين لكل منهما حيث سجل لليونايتد اللاعب النمساوي مارسيل سابيتزر، بينما سجل لفريق إشبيلية كل من مالاسيا وهاري ماجواير مدافعي مانشستر يونايتد بالخطأ في مرماهما.

روما وفينورد الهولندي

وفاز فريق يوفنتوس الإيطالي على ضيفه سبورتينج لشبونة البرتغالي بهدف دون رد سجله اللاعب فريدريكو جاتي، بينما تعادل باير ليفركوزن الألماني في بلاده مع ضيفه سانت جيلواز البلجيكي بهدف لكل فريق.

مباريات العودة بـ الدوري الأوروبي 

وتُقام مباريات العودة في دور ربع النهائي مساء الخميس المقبل، حيث يلعب روما ضد فينورد في إيطاليا، ويلعب إشبيلية ضد مانشستر يونايتد في إسبانيا، سبورتينج لشبونة ضد يوفنتوس في البرتغال، سانت جيلواز البلجيكي ضد باير ليفركوزن في بلجيكا.

وتنطلق جميع المباريات الخميس المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

يوفنتوس وسبورتينج لشبونة 1

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