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نثر بذور النباتات في متنزه جبل الورك بمكة 

الأحد ٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٤ مساءً
نثر بذور النباتات في متنزه جبل الورك بمكة 
المواطن - واس

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أطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمنطقة مكة المكرمة، مبادرة “نثر بذور النباتات والأشجار الرعوية” والتي نفذها مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رنية .

بذور برية ملائمة للبيئة

واستهدفت المبادرة نثر بذور برية ملائمة للبيئة في المحافظة وهي: «السدر، والرمث، والطلح، والعرق» في متنزه جبل الورك ، وبمشاركة عدد من المتطوعين، حيث يأتي ضمن جهود المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وبالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة بمكتب الوزارة بمـحافظة رنية، وذلك تحت شعار: « لنجعلها خضراء» .

التوعية بأهمية التشجير

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رنية المهندس محمد بن سعد السبيعي أن المبادرة تهدف إلى إعادة إحياء الغطاء النباتي في المحافظة، وتوعية الأفراد بأهمية التشجير، وتوفير مساحات خضراء تسهم في مكافحة التصحر وانجراف التربة، إضافة إلى الحفاظ على بيئة نقية وصحية والحد من التلوث البيئي، وأن التوقيت يتناسب مع توقع هطول أمطار الخير والبركة على المحافظة .

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