نجاة رجل بعد انفجار ضخم داخل محل لغسل الملابس

وثق مقطع فيديو متداول، لحظات تحبس الأنفاس لنجاة رجل بعد انفجار داخل محل لغسل الملابس في إسبانيا.

سبب الانفجار

وأظهر المقطع، خروج الرجل من باب المحل، وفجأة حدث انفجار ضخم داخل المغسلة، مما تسبب في تضرر المحل بالكامل.

وأرجع البعض أن سبب الانفجار وجود شاحن محمول داخل المغسلة مما تسبب في حدوث الانفجار.