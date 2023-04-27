نجاح أول عملية حقن مجهري بذراع بلايستيشن 5

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كشف فريق الأطباء الإسباني المسؤول عن أول عملية حقن مجهري بالروبوت، عن نجاح عملية ولادة أول طفلين يتمتعان بصحة كاملة، تم حقنهما بواسطة الروبوت وباستخدام ذراعي بلايستيشن 5.
وبدأت الفكرة عن طريق إدوارد ألبا، طالب هندسة شاب، أنشأ رجلًا آليًّا، واستخدم ذراع البلايستيشن في توجيهه بالشكل الكامل في العملية المجهرية.
ولم يكن لدى إدوارد ألبا القائم بعملية الحقن، الخبرة الطبية في العملية التي تمت تحت إشراف طاقم طبي، وبناء عليه استخدم ذراع تحكم بلاي ستيشن 5 لعملية الحقن، حيث يقول ألبا: “كنت هادئًا، في تلك اللحظة تعاملت مع الأمر على أنه مجرد تجربة، لذلك لم أكن خائفًا”، وفقًا لإم آي تي تيكنولوجي ريبورتس.
وولدت نتيجة عملية الحقن المجهري بالروبوت طفلتين في صحة كاملة، وخضعتا لكامل الفحوصات الطبية اللازمة، وأثبت نجاح العملية.
ويقول جيانبييرو باليرمو الطبيب المشرف على عملية الحقن المجهري في مركز ويل كورنيل الطبي: هي خطوة غاية في الأهمية في الطريق لتحويل عملية الحقن المجهري إلى عملية تدار بالكامل بالروبوت، بدلًا من التحكم فيها باليد.