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10.3 ملايين مُصلٍ بزيادة 47% عن العام الماضي

نجاح الخطة التشغيلية خلال الثلث الأول من رمضان بالمسجد النبوي

الإثنين ٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٧ صباحاً
نجاح الخطة التشغيلية خلال الثلث الأول من رمضان بالمسجد النبوي
المواطن - واس

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أعلنت رئاسة المسجد النبوي، اليوم الاثنين،عن نجاح خطتها التشغيلية للشؤون الخدمية والميدانية خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك.

عدد المصلين

وأوضح مساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية برئاسة المسجد النبوي عبدالعزيز بن علي الأيوبي بأنه بلغ إجمالي عدد المصلين في المسجد النبوي خلال العشر الأوائل من شهر رمضان (10.3) ملايين مصلٍ ومصلية بزيادة بلغت 47٪ في نفس الفترة من العام الماضي، كما بلغ عدد الزوار للسلام على الرسول ﷺ وصاحبيه رضي الله عنهما (675,983) زائراً، فيما بلغ عدد المصلين في المسجد القديم والروضة الشريفة (781.829) مصليا ومصلية خلال العشر الأوائل من رمضان.

خطة تفويج الحشود

كما أكد الأيوبي نجاح خطة تفويج الحشود والأعداد الكثيفة التي يشهدها المسجد النبوي من خلال إدارة الحشود وتكاملها مع الجهات ذات العلاقة، وتحقق -ولله الحمد انسيابية حركة الحشود في الدخول والخروج من وإلى المسجد النبوي.

الوجبات الموزعة

وأضاف أن إجمالي الوجبات الموزعة خلال العشرة الأوائل من شهر رمضان بلغ ( 2.3 ) مليون وجبة، فيما بلغ إجمالي برامج التنظيف (7.945) برنامجاً، وبلغ عدد عبوات مياه زمزم الموزعة ( 1.08) مليون عبوة، فيما تمت أعمال التشغيل والصيانة وأعمال الشؤون الفنية لأكثر من (30) ألف أصل ومساحة (1.371) مليون متر مربع من خلال ( 3131) أمر عمل، كما عملت الوكالة على متابعة السلوكيات وتعزيز الصورة البصرية للخدمات والمرافق، وقدمت حزمة من الخدمات المباشرة للزوار كالإرشاد المكاني، وحراسة الأبواب وتيسير الوصول.

 

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