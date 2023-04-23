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نجران تكتسي الأبيض بعد هطول البردية الكثيفة

الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٧ مساءً
نجران تكتسي الأبيض بعد هطول البردية الكثيفة
المواطن - فريق التحرير

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هطلت اليوم على منطقة نجران أمطار تراوحت ما بين متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد شملت مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب وثار وخباش، ومراكز بئر عسكر وعاكفة والصفاح وهدادة وأنحاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة، ارتوت على إثرها الأرض وسالت بعض الأدوية والشعاب.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تؤدي إلى جريان السيول على مناطق الرياض، حائل، نجران، جازان، عسير والباحة تمتد حتى مكة المكرمة، كما لا تزال فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وأجزاء من المنطقة الشرقية، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من المرتفعات الجنوبية للمملكة.

 

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