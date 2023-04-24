نجل ترامب يثير غضب السودانيين بلفظ خارج

فقد كتب دونالد ترامب جونيور تغريدة على حسابه في تويتر، واصفًا السودان بـ “البلد القذر” على حد تعبيره.

لفظ خارج

وانتقد دونالد ترامب جونيور سياسة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، وطريقة إجلائه موظفي السفارة الأمريكية، وقال: “ترك جو بايدن للتو 16 ألف أمريكي آخرين في بلد فقير قذر مزقته الحرب وسحب طاقم السفارة في البداية.. يا له من مشين!!!”.

وتوقف العديد من المغردين السودانيين عبر تويتر أمام هذا التعليق، مستنكرين وصف السودان بتلك العبارة المهينة.

إجلاء الأمريكيين

وكان بايدن أعلن، السبت الماضي، أن القوات الأمريكية نفذت عملية لإخراج موظفين حكوميين من السفارة في الخرطوم، وأضاف أن جيبوتي وإثيوبيا والمملكة ساعدت في هذه العملية.

بدوره، أوضح اللفنتانت الجنرال الأمريكي دوغلاس سيمس، أن أكثر من 100 من عناصر العمليات الأمريكية الخاصة، شاركوا في عملية الإجلاء التي ساهمت فيها ثلاث مروحيات من طراز “ش-47 شينوك” CH-47 Chinook توجهت من جيبوتي إلى إثيوبيا ثم إلى السودان، لتخلي الموظفين الأميركيين وعائلاتهم.

يشار إلى أن عشرات الدول العربية والغربية تداعت خلال اليومين الماضيين من أجل إجلاء رعاياها من السودان، الذي غرق منذ 15 أبريل الماضي في اشتباكات دامية بين الجيش والدعم السريع، فيما يتوقع أن تستمر عمليات الإجلاء هذه خلال اليومين المقبلين أيضا.