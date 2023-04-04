نجم فرنسا السابق: صافرات الاستهجان ضد ليونيل ميسي إهانة لكرة القدم

وصف الفرنسي إيمانويل بوتي نجم آرسنال الإنجليزي ومنتخب فرنسا السابق، صافرات الاستهجان الموجهة ضد الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بأنها إهانة لكرة القدم.

وتحدث بوتي لـ شبكة RMC Sport الفرنسية بعد توجيه صافرات الاستهجان لـ ميسي في لقاء باريس سان جيرمان وليون أول أمس في الدوري الفرنسي: ” ما يحدث من جماهير باريس سان جيرمان تجاه ميسي وإطلاقهم لصافرات الاستهجان ضده هو إهانة لكرة القدم”.

وأضاف بوتي: ” نصيحتي لـ ميسي عليه فورًا الرحيل عن باريس سان جيرمان لأن الأخير ليس ناديًا لكرة القدم”.

كواليس ما حدث من جماهير سان جيرمان تجاه ميسي

وفي مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون أول أمس، وعندما قام المذيع الداخلي لـ ملعب “حديقة الأمراء” بنطق اسم اللاعب الأرجنتيني، أطلقت عليه الجماهير صافرات الاستهجان بسبب عدم ظهور اللاعب الأرجنتيني بقوة مع باريس سان جيرمان منذ الانضمام له في أغسطس من عام 2021 قادمًا من برشلونة الإسباني.

وليست المرة الأولى من جماهير سان جيرمان، حيث سبق لهم وأن أطلقوا صافرات الاستهجان ضده في مباراة رين في الجولة الـ28 من الدوري الفرنسي يوم 19 مارس الماضي.

ومن المتوقع أن يقرر ليونيل ميسي الرحيل عن باريس سان جيرمان وعدم تجديد العقد مع نادي العاصمة الفرنسية، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

ويهتم الهلال وأندية أمريكية بضمه، خاصة أن التعاقد معه سيكون في صفقة انتقال حر.

رد فعل ليونيل ميسي

يذكر أن برنامج ” كواترو” الإسباني كان أشار إلى أن ميسي رد على صافرات الاستهجان بأن انفجر ضاحكًا؛ قبل أن يهمس في أذن زميله كيليان مبابي.

ولفت البرنامج الإسباني إلى أن النجم الأرجنتيني لم يتعرض لصافرة استهجان ولو مرة واحدة طوال مسيرته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة.