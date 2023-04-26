نجم نادي برشلونة في صدارة قائمة مميزة

تصدر نجم نادي برشلونة، جافي، التصنيف العالمي لأكثر 200 لاعب شاب واعد في قائمة مرصد كرة القدم، التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية “CIES”.

جافي يتصدر القائمة

وجاء نجم نادي برشلونة، جافي صاحب الـ 18 عامًا، في صدارة القائمة متفوقًا على نجم فريق بوروسيا دورتموند، الإنجليزي جود بيلينجهام، ونجم سانتوس البرازيلي ماركوس ليوناردو.

ويأخذ المرصد في الاعتبار، الدقائق التي لعبها كل شاب في المباريات الرسمية خلال آخر 365 يومًا، والمستوى الرياضي المقدم في المباريات، وكذلك النتائج.

كما شهدت القائمة، تواجد اللاعب المغربي بلال الخنوس، الذي يلعب بين صفوف جينك البلجيكي، وأليخاندرو بالدي الظهير الأيسر في برشلونة.

نادي برشلونة هذا الموسم

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بشكل مميز في الموسم الرياضي الحالي، حيث ينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 76 نقطة، ويقترب من حصد اللقب.

وتمكن الفريق الكتالوني من تحقيق الفوز في 24 مباراة، وتعادل في 4 مباريات، وخسر مواجهتين فقط ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، ونجح في تسجيل 54 هدفًا واهتزت شباكه 9 مرات.