Icon

وظائف هندسية شاغرة في شركة الفنار Icon وظائف فنية وهندسية شاغرة لدى نوماك Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon نجم نادي برشلونة في صدارة قائمة مميزة Icon وظائف شاغرة في بوبا العربية Icon سحب ركامية ممطرة على العاصمة الرياض Icon مواطن في قبضة الأمن لحيازته القات بجازان Icon مباراة آسيوية لا تُنسى لـ الهلال على درة الملاعب Icon 3 يمنيين في قبضة الأمن لمحاولتهم تهريب الحشيش بنجران Icon جدل بشأن مستقبل ليونيل ميسي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
متفوقًا على بيلينجهام وليوناردو

نجم نادي برشلونة في صدارة قائمة مميزة

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٣ مساءً
نجم نادي برشلونة في صدارة قائمة مميزة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تصدر نجم نادي برشلونة، جافي، التصنيف العالمي لأكثر 200 لاعب شاب واعد في قائمة مرصد كرة القدم، التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية “CIES”.

جافي يتصدر القائمة

وجاء نجم نادي برشلونة، جافي صاحب الـ 18 عامًا، في صدارة القائمة متفوقًا على نجم فريق بوروسيا دورتموند، الإنجليزي جود بيلينجهام، ونجم سانتوس البرازيلي ماركوس ليوناردو.

جافي
جافي – المصدر @FCBarcelona

ويأخذ المرصد في الاعتبار، الدقائق التي لعبها كل شاب في المباريات الرسمية خلال آخر 365 يومًا، والمستوى الرياضي المقدم في المباريات، وكذلك النتائج.

كما شهدت القائمة، تواجد اللاعب المغربي بلال الخنوس، الذي يلعب بين صفوف جينك البلجيكي، وأليخاندرو بالدي الظهير الأيسر في برشلونة.

بلال الخنوس
بلال خنوس

نادي برشلونة هذا الموسم

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بشكل مميز في الموسم الرياضي الحالي، حيث ينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 76 نقطة، ويقترب من حصد اللقب.

وتمكن الفريق الكتالوني من تحقيق الفوز في 24 مباراة، وتعادل في 4 مباريات، وخسر مواجهتين فقط ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، ونجح في تسجيل 54 هدفًا واهتزت شباكه 9 مرات.

نادي برشلونة
لاعبو برشلونة – المصدر @FCBarcelona
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عبدالسلام السليمان يرد على دعوات البعض بفتح المطاعم نهار رمضان
السعودية اليوم

عبدالسلام السليمان يرد على دعوات البعض بفتح...

السعودية اليوم
الشباب بالطقم الأبيض أمام القوة الجوية
الرياضة

الشباب بالطقم الأبيض أمام القوة الجوية

الرياضة
ابن حميد يؤم صلاة العيد في الحرم والثبيتي بالمسجد النبوي
السعودية اليوم

ابن حميد يؤم صلاة العيد في الحرم...

السعودية اليوم
إحباط تهريب أكثر من 35 طنًا من القات و483.3 كجم من الحشيش
أخبار أمنية

إحباط تهريب أكثر من 35 طنًا من...

أخبار أمنية
تسليم هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور إلى كرواتيا
السعودية اليوم

تسليم هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور...

السعودية اليوم
معتمرة يمنية تغلبها دموعها في الحرم المكي شوقًا لأهلها
السعودية اليوم

معتمرة يمنية تغلبها دموعها في الحرم المكي...

السعودية اليوم
وزير الخارجية وبوريل يبحثان جهود وقف التصعيد في السودان
السعودية اليوم

وزير الخارجية وبوريل يبحثان جهود وقف التصعيد...

السعودية اليوم
داود الشريان ضيف المديفر الليلة في الليوان
السعودية اليوم

داود الشريان ضيف المديفر الليلة في الليوان

السعودية اليوم