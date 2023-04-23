Icon

نجيب ساويرس عن متابعة حميدتي له : احنا قرايب Icon جندي روسي مخمور يرمى نظام S400 تكلفته 160 مليون دولار في حفرة Icon أمطار مصحوبة بزخات البرد وتدن الرؤية على جازان Icon المناطق الاقتصادية الخاصة فرصة هائلة لاستحداث الوظائف Icon حشود الزائرين تتدفق إلى معالم المدينة المنورة ومساجدها التاريخية Icon وزير الخارجية وبوريل يبحثان جهود وقف التصعيد في السودان Icon عبدالعزيز بن فهد الفيصل يكشف أسرار أول زيارة لوالده إلى الاتحاد السوفيتي Icon المعايدة تعزّز التآلف والتواصل بين الجيران في أحياء المدينة المنورة Icon فك احتجاز 3 أشخاص بوادي الرمة وتغريم قائد المركبة Icon بايدن يشكر السعودية على مساعداتها الحاسمة لإجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
لا يتابع إلا حسابًا واحدًا فقط

نجيب ساويرس عن متابعة حميدتي له : احنا قرايب

الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٢ مساءً
نجيب ساويرس عن متابعة حميدتي له : احنا قرايب
المواطن - سعد البحيري

مواضيع ذات علاقة

علق رجل الأعمال المصري القبطي نجيب ساويرس على متابعة قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو – حميدتي – له على تويتر بتعليق أثار العديد من ردود الفعل الواسعة.

متابعة حميدتي

وكان مغردون كشفوا أن حساب حميدتي على تويتر لا يتابع إلا حسابًا واحدًا فقط وهو حساب رجل الأعمال المصري الشهير، ما أثار العديد من التكهنات حول العلاقة بين الرجلين خاصة وأن رجل الأعمال المصري كان قد غرد في بداية الاشتباكات العسكرية في السودان مؤيدًا لقوات الدعم السريع مؤكدًا أنها تحاول إرساء دائم الدولة المدنية بحسب قوله.

 

رد نجيب ساويرس

وقالت إحدى المغردات السودانيات: “محتاجين نتكلم في إن حساب حميدتي قائد الميليشيا الذي يقود حربًا في السودان حسابه في تويتر عامل فولو لحساب وحيد هو حساب @NaguibSawiris رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس محتاجين نعرف نوعيه العلاقة دي؟؟؟ وهل حميدتي من خلفه ساويرس المصري؟” ليرد رجل الأعمال المصري معلقًا: “احنا قرايب”.

تزامن التغريدات

ونشر مغرد آخر تغريدتين من حساب دقلو وساويرس بينهما فاصل زمني لا يتجاوز 4 دقائق ويتشابهان في المحتوى والمضمون وكان من اللافت للنظر أن كليهما غرد باللغة الإنجليزية.

فتش عن الذهب

في حين حاول بعض المغردين تفسير العلاقة وربطها باستثمارات ساويرس حيث قال أحد المغردين: “واضحة أصلًا ساويرس مستثمر في مجال المعادن وحميدتي يمتلك جبل عامر الغني بالذهب والمعادن أكيد بدعمه عايز مصالحه الخاصة والخام بتاعنا”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لقطة مرعبة لأخطبوط عملاق يجر غطاسًا لقاع البحر
العالم

لقطة مرعبة لأخطبوط عملاق يجر غطاسًا لقاع...

العالم
توقعات بـ بأمطار شبه غزيرة وحبات برد اليوم وغدًا
السعودية اليوم

توقعات بـ بأمطار شبه غزيرة وحبات برد...

السعودية اليوم
77 وظيفة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة
حصاد اليوم

77 وظيفة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة

حصاد اليوم
مشاهد تفوق الخيال لجريان مياه وادي الخنقة بالقويعية
السعودية اليوم

مشاهد تفوق الخيال لجريان مياه وادي الخنقة...

السعودية اليوم
الزائرون يودعون المدينة المنورة بمشاعر الاشتياق وآمال بعودة اللقاء
السعودية اليوم

الزائرون يودعون المدينة المنورة بمشاعر الاشتياق وآمال...

السعودية اليوم
بدء أعمال تطوير جبل أبو مخروق بالرياض
السعودية اليوم

بدء أعمال تطوير جبل أبو مخروق بالرياض

السعودية اليوم
دفاع الاتحاد يتلقى نفس عدد الأهداف المسجلة في شباك برشلونة
الرياضة

دفاع الاتحاد يتلقى نفس عدد الأهداف المسجلة...

الرياضة
الأهلي يسعى لمواصلة انتصاراته بالدوري المصري
آخر الاخبار

الأهلي يسعى لمواصلة انتصاراته بالدوري المصري

آخر الاخبار