نجيب ساويرس عن متابعة حميدتي له : احنا قرايب

علق رجل الأعمال المصري القبطي نجيب ساويرس على متابعة قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو – حميدتي – له على تويتر بتعليق أثار العديد من ردود الفعل الواسعة.

متابعة حميدتي

وكان مغردون كشفوا أن حساب حميدتي على تويتر لا يتابع إلا حسابًا واحدًا فقط وهو حساب رجل الأعمال المصري الشهير، ما أثار العديد من التكهنات حول العلاقة بين الرجلين خاصة وأن رجل الأعمال المصري كان قد غرد في بداية الاشتباكات العسكرية في السودان مؤيدًا لقوات الدعم السريع مؤكدًا أنها تحاول إرساء دائم الدولة المدنية بحسب قوله.

رد نجيب ساويرس

وقالت إحدى المغردات السودانيات: “محتاجين نتكلم في إن حساب حميدتي قائد الميليشيا الذي يقود حربًا في السودان حسابه في تويتر عامل فولو لحساب وحيد هو حساب @NaguibSawiris رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس محتاجين نعرف نوعيه العلاقة دي؟؟؟ وهل حميدتي من خلفه ساويرس المصري؟” ليرد رجل الأعمال المصري معلقًا: “احنا قرايب”.

تزامن التغريدات

ونشر مغرد آخر تغريدتين من حساب دقلو وساويرس بينهما فاصل زمني لا يتجاوز 4 دقائق ويتشابهان في المحتوى والمضمون وكان من اللافت للنظر أن كليهما غرد باللغة الإنجليزية.

فتش عن الذهب

في حين حاول بعض المغردين تفسير العلاقة وربطها باستثمارات ساويرس حيث قال أحد المغردين: “واضحة أصلًا ساويرس مستثمر في مجال المعادن وحميدتي يمتلك جبل عامر الغني بالذهب والمعادن أكيد بدعمه عايز مصالحه الخاصة والخام بتاعنا”.