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طعن طليقته بالسكين أمام المارة

نحر عنق طليقته وطعنها أمام المارة والأمن المصري يتدخل

الإثنين ٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٤ صباحاً
نحر عنق طليقته وطعنها أمام المارة والأمن المصري يتدخل
المواطن - فريق التحرير

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شهدت مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة جنوبي القاهرة، جريمة مروعة قام خلالها متهم بنحر رقبة طليقته وطعنها عدة طعنات بسكين في الشارع وأمام المارة.

تصوير الواقعة

ووثقت الكاميرات، الواقعة وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أحدثت ضجة كبيرة خلال الساعات الماضية، خاصة أن المتهم ظهر في مقاطع الفيديو وهو يصر على قتل المجني عليها ويلاحقها طعنًا بالسكين، فيما هرب المارة من أمامه.

وكشفت وزارة الداخلية والنيابة العامة خلال تحقيقاتهما في الواقعة أن المجني عليها انفصلت عن المتهم لأنه كان دائم التعدي عليها، ويوم الواقعة تتبعها في منطقة الجيزة بمدينة السادس من أكتوبر، وطلب منها مرافقته ولما رفضت انهال عليها ضربًا وأخرج سكينًا وذبحها وطعنها في أنحاء متفرقة من جسدها حتى فارقت الحياة.

الفرار من موقع الجريمة

وأفادت التحقيقات بأن المتهم فرّ من موقع الجريمة لكن الأهالي تتبعوه حتى ضبطوه وانهالوا عليه بالضرب المبرح وسلموه للشرطة التي نقلته للمستشفى لإسعافه، فحضر شقيق المجني عليها وطعن المتهم بسكين بالمستشفى، وتم القبض عليه، واعترف أنه فعل ذلك انتقامًا لشقيقته.

وأمرت النيابة بحبس المتهم وتعيين الحراسة له بالمستشفى، كما أمرت بحبس شقيق المجني عليها.

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