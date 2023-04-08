نخوة سيدات وأطفال تجاه امرأة تعرضت للإهانة بسبب وزنها الزائد

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وثق مقطع فيديو من حلقة برنامج “نخوة”، المذاع على “قناة السعودية”، ردة فعل عدد من السيدات والأطفال تجاه بائعة أهانت امرأة بسبب وزنها الزائد.
#نخوة | سيدة تفتعل مشكلة مع الفنانة نرمين محسن، والمتواجدون يحاولون تدارك الموقف.@Nrmin_alZahrani
#نخوة_نرمين_محسن #رمضان_على_السعودية pic.twitter.com/cNNHplUCrz
— قناة السعودية (@saudiatv) April 7, 2023
وبدأ المشهد التمثيلي الذي جسدت فيه الفنانة نرمين محسن دور زبونة وزنها زائد تعرضت للإهانة بسبب وزنها الزائد من قبل بائعة تعمل ضمن فريق البرنامج، عندما أخبرتها بعدم وجود مقاسات تناسب وزنها لتحدث بينهما مشاجرة.
وعلى إثر ذلك تدخل طفلان وعدد من السيدات للدفاع عنها في موقف يتسم بالشهامة والمروءة والنخوة للمواطنين بالمملكة.