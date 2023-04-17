نخوة شباب تجاه موظف صف سيارات تعرض للإهانة

شهدت الحلقة الجديدة من برنامَج “نخوة”، المذاع اليوم على “قناة السعودية”، ردود فعل مجموعة من الشباب بعدما وقعت مشادة بين صاحب سيارة وموظف صف سيارات بسبب تأخره نصف ساعة لجلب السيارة.

#نخوة الشباب السعودي تقف مع موظف صف السيارات، وتجسد شهامة أبناء مجتمعنا الغالي في الدفاع عن من يحتاج المساعدة.#نخوة_فهد_الحيان #رمضان_على_السعودية pic.twitter.com/HNdQsGnYN1 — قناة السعودية (@saudiatv) April 17, 2023

مشهد تمثيلي

وفي مشهد تمثيلي، جسد الفنان فهد الحيان دور صاحب السيارة، حيث بدأ المشهد التمثيلي باعتراضه على موظف صف السيارات لتأخره نصف ساعة وإهانته بإعطائه 100 ريال .

وخلال الحلقة، تدخل بعض الشباب للدفاع عن الموظف الذي تعرض للإهانة ليواجهوا صاحب السيارة والرد عليه بكل قوة في تجسيد رائع لنخوة شباب المملكة في الدفاع عن من يحتاج للمساعدة.

من جانبه، أشاد الفنان فهد الحيان بنخوة وشجاعة الشباب في الدفاع عن الموظف، لافتًا إلى أن من بينهما شابًا ترك أسرته في الشارع للدفاع عن موظف تعرض للإهانة ولم يتركوه إلا بالكشف عن حقيقة البرنامج.