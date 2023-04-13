نزار مدني: ولي العهد تتمثل فيه حكمة الشيوخ وحيوية الشباب

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية سابقًا الدكتور نزار مدني، أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تتمثل فيه حكمة الشيوخ وديناميكية وحركية الشباب.

د.نزار مدني: سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تتمثل فيه "حكمة الشيوخ وحيوية الشباب"#نزار_مدني_في_ليوان_المديفر@almodifer pic.twitter.com/Q1lcA4MlwC — الليوان (@almodifershow) April 12, 2023

صفات ولي العهد

وأردف الدكتور نزار مدني، خلال لقائه ببرنامج الليوان المذاع عبر قناة روتانا خليجية، أن تلك الصفات قلما تتوفر في زعماء مثله، مشيرًا إلى أنه من حسن حظ المملكة أن قيَّض الله لها من يمتلك الحكمة، وفي نفس الوقت يمتلك الديناميكية والحيوية في الوصول إلى تحقيق الأهداف الأساسية التي تسعى المملكة إلى تحقيقها على المستوى الداخلي أو الخارجي.

وأكمل مدني، أن المملكة شهدت في بداية عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، مستجدات سياسية طارئة على الصعيدين الدولي والإقليمي، حيث وجدت الرياض أن منطقة الشرق الأوسط باتت مرتعًا خصبًا لقوى إقليمية ودولية تحاول أن تبسط هيمنتها على المنطقة، فضلًا عن تداعيات وإفرازات ما يسمى بالربيع العربي.

د.نزار مدني: رؤية 2030 حررت المملكة من القيود التي كانت تكبلها في الماضي بالنسبة لتحرك السياسة الخارجية#نزار_مدني_في_ليوان_المديفر@almodifer pic.twitter.com/PyCzQdzQh7 — الليوان (@almodifershow) April 12, 2023

مكانة المملكة

وأردف، وزير الدولة للشؤون الخارجية سابقًا، أن المملكة رأت الوضع اتساقًا مع مكانتها العربية والإسلامية، وأدركت الحاجة إلى تحركها باعتبارها جزءًا مهمًّا تصنع الأحداث ولا تُفرض عليها الأحداث، مشيرًا إلى أن رؤية 2030 تعد إطارًا مهمًّا لبداية تأثير ذلك التوجه، حيث تطرقت للعمق الإسلامي والعربي والموقع الجغرافي.