Icon

منفذو حوادث جنائية وجرائم سلب في قبضة الأمن Icon البيت الأبيض للأمريكان بالسودان: تحصنوا بمكان آمن ليس لدينا خطط للإجلاء Icon 10 وظائف شاغرة بمستشفيات رعاية الطبية Icon طلاب مصريون بالخرطوم يطلقون استغاثات لإنقاذهم Icon هدف إيجالو يمنح الهلال التفوق أمام جاره النصر في الشوط الأول Icon بدء صرف المكافآت وبدل الإعاقة للطلاب المستحقين بجامعة الملك سعود غدًا Icon وظائف شاغرة لدى شركة Ericsson Icon واتساب يتيح تحديثًا يزيد عدد مشاركي المجموعات Icon السفير آل جابر: أكثر من نصف مليون تأشيرة عمل وزيارة لدعم الشعب اليمني Icon 8 طالبات نيجيريات يفرون بعد أسبوعين من خطفهن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
من منسوبي عدة جهات بينها الداخلية والخارجية

نزاهة توقف 74 متهمًا في قضايا رشوة واستغلال نفوذ وغسل أموال وتزوير

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٧ مساءً
نزاهة توقف 74 متهمًا في قضايا رشوة واستغلال نفوذ وغسل أموال وتزوير
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية “نزاهة” اليوم، أنها باشرت عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر رمضان 1444هـ.

وأوضحت نزاهة أنها أجرت 1612 جولة رقابية، وأسفر ذلك عن التحقيق مع 131 متهمًا، وتم توقيف 74 آخرين منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، وذلك في تهم من أبرزها الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال والتزوير.

منتسبون من جهات

وأشارت إلى أن المقبوض عليهم ينتسبون لوزارات الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الخارجية، الصحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

كما دعت جموع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري عبر وسائل الاتصال الخاصة بالهيئة؛ وذلك لحماية المال العام والحفاظ عليه من الإهدار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مهندس ألماني عن الصناعة السعودية: دقة مخيفة 
السعودية اليوم

مهندس ألماني عن الصناعة السعودية: دقة مخيفة 

السعودية اليوم
دياز يستهدف الفوز السادس ضد الشباب
الرياضة

دياز يستهدف الفوز السادس ضد الشباب

الرياضة
استمرار الدراسة عن بعد غدًا في عسير ورجال ألمع
السعودية اليوم

استمرار الدراسة عن بعد غدًا في عسير...

السعودية اليوم
فشل التصويت في حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية
العالم

فشل التصويت في حجب الثقة عن الحكومة...

العالم
حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 65
السعودية اليوم

حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على...

السعودية اليوم
لحظة تصاعد أعمدة الدخان من قاعدة مروي العسكرية في السودان
العالم

لحظة تصاعد أعمدة الدخان من قاعدة مروي...

العالم
تعليم جازان: الدراسة عبر منصة مدرستي اليوم
السعودية اليوم

تعليم جازان: الدراسة عبر منصة مدرستي اليوم

السعودية اليوم
بايدن يثير غضب الأمريكيين بسبب حديثه عن الآيس كريم
العالم

بايدن يثير غضب الأمريكيين بسبب حديثه عن...

العالم