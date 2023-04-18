نزاهة توقف 74 متهمًا في قضايا رشوة واستغلال نفوذ وغسل أموال وتزوير

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أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية “نزاهة” اليوم، أنها باشرت عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر رمضان 1444هـ.
وأوضحت نزاهة أنها أجرت 1612 جولة رقابية، وأسفر ذلك عن التحقيق مع 131 متهمًا، وتم توقيف 74 آخرين منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، وذلك في تهم من أبرزها الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال والتزوير.
وأشارت إلى أن المقبوض عليهم ينتسبون لوزارات الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الخارجية، الصحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
كما دعت جموع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري عبر وسائل الاتصال الخاصة بالهيئة؛ وذلك لحماية المال العام والحفاظ عليه من الإهدار.